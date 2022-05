Agli sviluppatori le Release Candidate di macOS Monterey 12.4, iOS 15.5 e iPadOS 15.5

Apple ha inviato agli sviluppatori le Release Candidate di iOS 15.5 e iPadOS 15.5, segnale che la versione definitiva potrebbe essere imminente. Le ultime versioni beta degli aggiornamenti dei sistemi operativi di iPhone e iPad arrivano a un decina di giorni dal rilascio dalle beta 4 e a poco più di un mese di distanza dal rilascio delle versioni definitive di iOS 15.4.1 e iPadOS 15.4.1.

Come sempre gli sviluppatori registrati possono scaricare le nuove beta dal Developer Center di Apple; gli sviluppatori con il profilo installato nei loro sistemi possono ottenere gli aggiornamenti in beta direttamente over-the-air (alla stregua di normali aggiornamenti del sistema operativo).

iOS 15.5 e iPadOS 15.5 sono aggiornamenti minori, utili per la risoluzione di piccoli bug ma nelle note Apple indica anche alcune novità:

– Il Wallet ora consente agli utenti Apple Cash di inviare e ricevere richieste di denaro

– L’app Podcast include una nuova impostazione che permette di limitare gli episodi memorizzati su iPhone, cancellando automaticamente i più vecchi

– Sono state integrati fix per le automazioni casa

Le versioni definitive di iOS 15.5 e iPadOS 15.5 dovrebbero essere disponibili dall’inizio della prossima settimana

Sempre ai soli sviluppatori, Apple ha rilasciato la Release Candidate dell’aggiornamento a macOS Monterey 12.4. Integrato in questo update c’è – tra le altre cose – un nuovo firmware per lo Studio Display con integrate migliorie per la Videocamera. Alcuni utenti dello Studio Display hanno lamentato che la videocamera integrata produce immagini granulose e slavate, un comportamento che secondo Apple è dovuto a bug e che dovrebbe essere corretto con questo aggiornamento. Nell’indicazione del firmware Apple riferisce che l’update integra specifiche ottimizzazioni per la videocamera, con migliorie nella riduzione del rumore, del contrasto e della funzionalità di inquadratura.

Altri aggiornamenti in arrivo la prossima settimana includomo: watchOS 8.6 e tvOS 15.5.