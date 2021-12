The Matrix Awakens è una demo di Unreal Engine 5 pronta all’uso

Il 9 dicembre ormai prossimo Epic Games rilascerà The Matrix Awakens, un collegamento interattivo a The Matrix Resurrections che è possibile già precaricare in versione demo sulla propria PlayStation 5 o su Xbox Series X e S, prima del suo debutto ai The Game Awards. Ecco di che si tratta.

Epic ha costruito l’esperienza utilizzando il noto motore grafico Unreal Engine 5 ed è già possibile vedere di cosa è capace il motore di prossima generazione in un teaser che l’azienda ha condiviso su YouTube, e che vi mostriamo di seguito:

Come facciamo a sapere cosa è reale?

chiede un Keanu Reeves realistico a metà della clip.

Si tratta di un’esperienza cinematografica davvero interessante, ma potrebbe non avere poi connessione con Matrix Awakens. Per la maggior parte delle persone, questa sarà la prima possibilità di vedere l’Unreal Engine 5 in azione.

Epic ha presentato in anteprima l’ultima iterazione del suo popolare motore di gioco durante lo scorso anno con una straordinaria demo per PS5 che ha mostrato cosa era realmente in grado di fare. A maggio, la società ha rilasciato una versione ad accesso anticipato di UE5 per PC, ma i requisiti di sistema hanno impedito alla maggior parte delle persone di provare la demo di Valley of the Ancient con l’hardware che avevano.