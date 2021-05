Epic Unreal Engine 5 è disponibile in anteprima

Unreal Engine 5 di Epic Games non è più solo una demo tecnica: la società ha reso disponibile una versione ad accesso anticipato di UE5 tramite Epic Games Launcher e GitHub, offrendo agli sviluppatori l’opportunità di iniziare a lavorare con gli strumenti di nuova generazione prima del rilascio completo all’inizio del 2022.

La chiave di questo nuovo kit, come accennato lo scorso anno, è la capacità di produrre immagini praticamente fotorealistiche, animazioni convincenti e suoni unici. Puo produrre rapidamente paesaggi di qualità cinematografica utilizzando il sistema Nanite, mentre Lumen fornisce una illuminazione in tempo reale che si adatta all’ora del giorno e alle nuvole nel cielo. Il sistema di animazione si adatta alle superfici vicine e riempie lacune importanti, e il sistema MetaSounds è in grado di produrre rapidamente effetti distintivi.

Ma anche se l’anteprima è Unreal Engine 5 è già disponibile, ci vorrà molto tempo prima che i giocatori possano beneficiare di questo kit, e prima di poter mettere le mani su un gioco basato proprio su UE5. In questo momento, anche i giochi esclusivi per le console di nuova generazione, come Returnal, assomigliano molto alle loro controparti della generazione precedente. UE5 sarà uno dei primi motori che mostrerà veramente cosa può fare l’hardware di ultima generzione, e potrebbe aiutare a giustificare l’acquisto di una nuova console.

In effetti UE5 è puntuale: nel comunicato stampa di presentazione di Epic Games si faceva riferimento al 2021 per l’arrivo di una preview, e fine 2021 per la release definitiva. Da adesso, gli sviluppatori che usano la licenza di Unreal Engine potranno sfruttare il nuovo motore, considerando che quest’ultimo è retro-compatibile con le versioni precedenti.

Ricordiamo anche che per sfruttare appieno Unreal Engine 5 gli sviluppatori dovranno dotarsi di hardware per il gaming di alto livello come ad esempio la nuova generazione di console, PS5 e Xbox Series X. Computer e altri dispositivi non sono tagliati fuori e il nuovo motore potrà essere sfruttato anche da macOS, iOS e Android. Non sarà ovviamente possibile ottenere tutti gli effetti che si possono ottenere con hardware di altissimo livello ma dispositivi come iPhone e iPad dovrebbero essere in grado di sfruttare molte delle tecnologie previste nel nuovo motore grafico.