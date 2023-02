UPDF in sconto al 53%, il manager multipiattaforma per PDF

Leggere, annotare, modificare, convertire, crittografare, firmare, comprimere e organizzare i PDF compilando moduli e unendone due o più in un unico file: se vi affidate a UPDF tutto questo potete farlo per davvero e con un unico software che gira su Mac, iOS, Windows e Android; inoltre una sola licenza, attualmente in sconto del 53%, può essere usata per attivarlo su tutti i dispositivi in proprio possesso, indipendentemente dalla piattaforma (maggiori informazioni sugli sconti alla fine di questo articolo).

UPDF per Mac, cosa può fare

Di questo programma abbiamo già parlato più diffusamente il mese scorso in occasione della nostra recensione pertanto non ci dilungheremo sui dettagli tecnici di questo programma che trovate appunto ben delineati nell’articolo precedente. Invece, attraverso la tabella sottostante, vi riepiloghiamo tutte le cose che si possono fare su Mac con questo unico software:

Funzioni UPDF per Mac Apri, visualizza e leggi PDF ✔ Stampa PDF ✔ Aggiungi e gestisci i segnalibri ✔ Vista in miniatura per una navigazione rapida ✔ Apri e visualizza più PDF ✔ Comodo elenco di file recenti ✔ Cerca testo nei PDF ✔ Visualizza un PDF come presentazione ✔ Personalizza le impostazioni predefinite di visualizzazione, zoom e layout di pagina ✔ Annota PDF ✔ Aggiungi firme a PDF ✔ Modifica PDF ✔ OCR riconoscimento ottico dei caratteri ✔ Converti PDF ✔ Organizza PDF ✔ Compila moduli PDF ✔ Crittografa e condividi PDF ✔ Crea un PDF vuoto ✔ Crea un PDF da una foto o più gruppi di foto ✔ Combina più PDF in un unico PDF ✔ Combina file immagine e PDF in un unico PDF ✔ Combina più immagini in un unico PDF ✔ Gestisci i file (rinomina, sposta, copia, duplica, elimina, stampa, condividi, invia tramite e-mail e aggiungi ai preferiti, ecc.) ✔ Gestisci cartelle (crea, rinomina, sposta, copia, duplica, ecc.) ✔ Comprimi/Decomprimi i file ✔ Riduci dimensioni PDF ✔ Documenti sul Cloud in arrivo

9 funzioni per la produttività

Ora, perché scegliere UPDF? come può migliorare la produttività? Per rispondere a questa domanda abbiamo pensato di segnalare le nove funzionalità più utili in tal senso. Come dicevamo con questo software è possibile modificare un file PDF senza limiti, ovvero cambiando il testo, le immagini, i collegamenti, la filigrana, lo sfondo, le intestazioni e tutto il resto.

Inoltre si può usare per compilare i moduli ma anche firmare i PDF senza doverli quindi stampare e scansionare. Se c’è bisogno di unirne due o più in un unico PDF, questo programma lo consente, e si può usare anche per convertire il testo scansionato in un testo selezionabile e modificabile grazie alla tecnologia OCR.

Se si ha a che fare con file PDF che contengono informazioni sensibili è possibile usarlo per crittografare i PDF impostando una password per l’apertura; inoltre per velocizzarne la condivisione offre le scorciatoie per condividere i PDF tramite link o via email.

E ovviamente trattandosi di un manager per i file PDF si può usare per organizzarli riordinando, eliminando e aggiungendo pagine, oppure dividendole, estraendole, sostituendole con altre e ruotandole. Infine, più semplicemente, permette di leggere e annotare i file PDF senza doversi affidare ad altri programmi.

Perché non scegliere Foxit PDF?

Di alternative a UPDF ce ne sono tante e uno dei suoi maggiori concorrenti è Foxit PDF, che pure offre importanti funzionalità. Eppure, se messi a confronto, UPDF rimane ancora la scelta migliore: per dimostrarvelo vi segnaliamo qui sotto una tabella che mette sullo stesso piano cosa offre uno e l’altro.

Prezzi, sistemi e funzionalità Foxit PDF Editor Pro+12 UPDF Prezzi 140.24€/anno 39,99€/anno oppure 59,99€/a vita Lavora sui sistemi Windows, Mac, iOS, Android (acquistando licenze diverse) Windows, Mac, iOS e Android (con una sola licenza utilizzabile su tutte le piattaforme) Leggi PDF Apri, visualizza e leggi PDF ✔ ✔ Aggiungi e gestisci i segnalibri ✔ ✔ Cerca testo nei PDF ✔ ✔ Presentazione con nota del relatore ✘ ✔ Annota PDF Evidenzia/Barrato/Sottolineato ✔ ✔ Macchina da scrivere/Casella di testo/Callout/Nota adesiva ✔ ✔ Forme/Matite/Timbri/Firme ✔ ✔ Adesivi dal design accattivante ✘ ✔ Gestisci l’elenco delle annotazioni ✔ ✔ Modifica PDF Aggiungi e modifica il testo nei PDF ✔ ✔ Aggiungi rich text trascinando e rilasciando ✘ ✔ Aggiungi, elimina, estrai, ruota e ritaglia immagini in PDF ✔ ✔ Sostituisci immagini in PDF ✘ ✔ Aggiungi e modifica collegamenti, filigrane, sfondo, intestazione e piè di pagina ✔ ✔ OCR Trasforma i documenti scansionati in PDF ricercabili e modificabili ✔ ✔ Converti PDF Converti PDF in Word, Excel, PPT, testo, RTF, HTML, XML e immagini ✔ ✔ Converti PDF in GIF ✘ ✔ Esporta PDF come PDF/A ✔ ✔ Organizza PDF Inserisci, sostituisci, estrai, ruota, dividi, rimuovi, ritaglia pagine ✔ ✔ Crittografare e condividere Aggiungi password aperte e password di autorizzazione ai PDF ✔ ✔ Condividi PDF tramite un link o e-mail ✔ ✔ Redigere PDF ✔ ✘ Crea PDF Crea un PDF vuoto ✔ ✔ Crea un PDF da Schermata ✔ ✔ Crea un PDF da altri formati ✔ ✘ Moduli PDF Compilare dei moduli ✔ ✔ Crea moduli PDF ✔ ✔ Altre caratteristiche Stampa PDF ✔ ✔ Ottimizza i PDF: riduci le dimensioni del file ✔ ✔ Combina PDF ✔ ✔

La promozione