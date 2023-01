UPDF, in prova l’editor PDF all in one per leggere, annotare, modificare e convertire PDF

Uno dei formati più spesso utilizzati in ambito business, e non solo, è il PDF. Ha tanti meriti, ma senza le giuste applicazioni potrebbe diventare difficilmente versatile, ostico da modificare. Ed allora, UPDF si pone l’obiettivo di rendere i file PDF più facili da utilizzare. Ecco di che si tratta e come acquistarla con il 53% di sconto a partire da 23,99 euro.

Disponibile per Mac, Windows, iOS e Android, UPDF è un applicativo all in one per la gestione dei file PDF. Si tratta di un applicativo estremamente moderno, sia nella interfaccia grafica, che nelle funzionalità offerte.

Visualizzazione e lettura

Anzitutto, all’avvio dell’app sarà possibile caricare i file PDF desiderati, ma nella stessa finestra saranno presenti anche i file recentemente utilizzati. Quando si apre un file, questi saranno inseriti in dei tab presenti su una barra superiore. La prima funzionalità che UPDF offre, naturalmente, è quella di poter aprire e visionare il file PDF, oltre che stamparlo o visionarlo come se si trattasse di una presentazione. Naturalmente non manca la modalità di ricerca, che permette di ricercare un qualsiasi termine, o una frase esatta, all’interno del documento. Si tratta, questa, di una funzione base, ma che si accompagna ad altre di tipo avanzato, per le quali certamente UPDF diventa indispensabile.

Modifica PDF

La prima tra queste è, infatti, la funzione di modifica del PDF. In particolare, è possibile modificare sia il testo, che le immagini, oltre a poter editare i link presenti. In questo modo, ciascun PDF, che di solito sono blindati e difficilmente evitabile, diventano una sorta di tela bianca per l’utente, che può modificare profondamente il file, utilizzando il testo e le immagini già presenti all’intero del foglio.

Annotazione PDF

Non manca, naturalmente, la possibilità di sottolineare del testo, potendo scegliere tra diversi colori dell’evidenziatore, così come la possibilità di ritagliare pagina, magari per estrapolare soltanto una porzione del documento di proprio interesse. Ancora, oltre alla possibilità di modifica, l’applicativo permette di prendere appunti su un documento PDF. La funzione, naturalmente, è attiva su qualsiasi piattaforma, ma utilizzarla su un iPad con Apple Pencil è davvero l’ideale. E’ sufficiente, comunque, selezionare qualsiasi parte del documento per poter prendere i propri appunti; si tratta di una funzione utile quando non si desidera modificare il documento, ma soltanto aggiungere informazioni al foglio.

Sono davvero tanti gli strumenti per prendere appunti sul PDF, dalla classica matita alla penna, e non manca neppure la possibilità di firmare i documenti, attraverso l’apposita funzionalità di firma. UPDF permetterà, infatti, di creare la vostra firma, da richiamare all’occorrenza per incollarla nella posizione desiderata.

Firma

Quello che ci è piaciuto particolarmente della funzione di firma è il fatto che l’applicativo offre la possibilità di selezionare il sistema di input tra tastiera, mouse e trackpad. Quest’ultima funzione, ad esempio, permette di creare la firma senza dover cliccare fisicamente il trackpad, ma semplicemente scorrendovi il dito sopra. In questo modo si otterrà una firma davvero fedele e pressoché identica a quella che si otterrebbe firmando con la penna su un foglio di carta.

Conversione PDF

Ed eccoci, probabilmente, ad una delle funzioni più importanti di UPDF, la conversione del file con supporto al testo OCR. Questa permette di trasformare il file PDF in un qualsiasi documento evitabile. Immaginate, ad esempio, di scattare una foto ad un documento e di voler successivamente trasformarla in formato word, come se fosse un documento scritto da voi. Niente di più semplice. UPDF, infatti, scansiona il documento, riconosce il testo all’interno e permette di esportarlo proprio in formato *.word, e non solo: tra i vari formati selezionabili ance *.pptx, excel, .csv, txt, xml, him ed rft.

Si tratta di una funzione indispensabile anche, e soprattutto, in ambito lavorativo. Immaginate, infatti, di voler trasformare una semplice foto in un documento scritto di vostro pugno, magari per evitare di ricopiare manualmente grand parte allo scritto presente nella foto.

Protezione PDF

Sempre per restare in ambito business, UPDF consente anche di proteggere il file PDF con una password, in modo tale da poter condividere un documento, magari contenente dati sensibili, senza preoccupazioni che finisca nelle mani sbagliate. Ed infatti, dopo aver impostato una password, sarà necessaria ad ogni apertura del documento stesso.

Naturalmente, i PDF possono essere condivisi mediate l’app stessa, o inviando un link al file, oppure direttamente via email come documento allegato.

Organizzazione PDF e compilazione

Tra le altre caratteristiche anche la possibilità di organizzare i PDF. Si tratta di una funzione particolarmente utile quando si hanno tra le mani documenti con numerose pagine. Ed infatti, UPDF consente di ordinare le pagine, cancellarne alcune, inserirne di nuove, estrapolare pagine sul totale, sostituire le pagine presenti con altre. Insomma, uno strumento particolarmente prezioso per poter trasformare i PDF in file fatti su misura.

Ancora, è possibile utilizzare UPDF per aprire file che contendono moduli da compilare, così da non doverli stampare.

Unire PDF e ridurne le dimensioni

Altre caratteristiche di UPDF, che non sono assolutamente marginali, includono la possibilità di unire PDF e ridurne le dimensioni. Si tratta di funzioni che spesso richiedono l’ausilio di tool extra o di siti web terzi. Queste soluzioni non sono molto pratiche. Anzitutto perché bisogna inviare il proprio file su internet, con i rischi che ne conseguono se si tratta di documenti contenenti dati sensibili o importanti. Inoltre, è una perdita di tempo che riduce certamente la produttività.

UPDF, invece, consente consente di unire più PDF semplicemente dalla sezione “organizza pagine”. Qui sarà possibile unire PDF da diversi documenti, così da salvare come unico file, oppure aggiungere pagine bianche, da modificare, e da salvare sempre come un unico documento.

Ancor più semplice, invece, è la riduzione delle dimensioni dei file. Quando si sceglie di salvare il documento è possibile ridurne le dimensioni. Peraltro, l’applicativo consente di scegliere tra diversi livelli di riduzione, a seconda di quanto spazio si desidera recuperare. Si tratta di una funzione particolarmente utile, ad esempio quando si vuole inviare un documento PDF per email che risulta essere toppo pesante.

Al di là di tutte queste funzioni vi lasciamo ad una tabella comparativa di tutto quello che potrete fare con UPDF. La tabella compara, inoltre, l’app con Acrobat Reader, uno dei più noti competitor in questo ambito.

Come si evince dalla tabella riepilogativa, uno dei punti a tutto vantaggio di UPDF è l’usabilità su più dispositivi. Adobe Acrobat Standard DC, ad esempio, consente un’esperienza completa solo su Windows.

Inoltre, UPDF offre caratteristiche che non è possibile trovare in Adobe Acrobat. Tra queste, ad esempio, gli adesivi, che consentono di migliorare la leggibilità di un documento PDF, perché permettono di esprimere emozioni diverse con l’aiuto di una singola immagine. Considerando che viviamo nell’era in cui le emoji spesso sostituiscono il testo scritto, l’utilizzo di un adesivo potrebbe rendere più facile la comprensione di un testo.

Ancora, è possibile aggiungere testo da un riquadro, ad esempio preso da una pagina internet, semplicemente trascinandolo sul PDF che si sta modificando con UPDF.

Sempre per migliorare la leggibilità dei documenti, inoltre, è possibile per ciascun PDF selezionare la modalità slideshow, che trasforma il documento in una presentazione di ogni pagina a tutto schermo, senza che vi siano interferenze nella lettura.

Ancora, altre differenze tra Adobe Acrobat Reader Standard DC, Pro e UPDF:

Prezzi e disponibilità

UPDF si scarica gratuitamente direttamente da questo indirizzo. Da questa pagina avrete accesso al 53% di sconto che vi consentirà di acquistare una licenza da un anno a 23,99 euro, mentre quella perpetua ha un costo di 46,99 euro.