Iliad offre FLASH 130 solo fino al 9 marzo

Le offerte Flash di iliad sono famose e molto apprezzate dagli utenti per la grande quantità di traffico dati incluso: la nuova offerta Flash 130 non fa eccezione con 130 GB di dati al mese in 4G e 4G+ a solamente 8,99 euro.

Il prezzo sale di un euro rispetto all’offerta Flash precedente, ma aumenta anche di altri 10 GB il traffico dati mensile. Come tutte le offerte e i piani iliad, anche la nuova Flash 120 include diversi servizi, anche segreteria, Mi richiami e funzione hotspot per condividere il collegamento internet dello smartphone con altri dispositivi.

Iliad Flash 130

Questa offerta include traffico dati sulle reti 4G e 4G+, minuti di chiamate e messaggi SMS illimitati, più ulteriori 9 GB dedicati al mese per accedere a Internet quando si viaggia all’interno dell’Unione europea. Come vale per tutte le offerte e i piani Iliad non ci sono vincoli di durata, né costi nascosti e sempre con la promessa che l’operatore non aumenterà mai il prezzo, finora mantenuta.

Le altre offerte mobile di iliad

Oltre alla nuova Flash 130, nel listino iliad restano disponibili le altre offerte: Giga 150, 150 giga in 5G dove disponibile, minuti e SMS illimitati a €9,99 al mese; Giga 100, a €7,99 al mese 100 giga in 4G/4G+, minuti e SMS illimitati; iliad Dati 300, per chi ha un’esigenza di forte connettività solo dati, 300 giga a €13,99 al mese; e infine l’offerta Voce, pensata per chi invece non usa i dati, a €4,99 al mese con minuti di telefonate e SMS illimitati e 40 mega.

