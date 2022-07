Continental, un portafoglio di brevetti per veicoli commerciali elettrici

Continental riferisce che negli ultimi mesi ha ricevuto numerosi ordini per diversi componenti di controllo elettronico per veicoli commerciali elettrici, tra cui convertitori CC/DC e componenti di controllo per il processo di ricarica e la gestione termica.

«A differenza del mercato delle autovetture, il settore dei veicoli commerciali è ancora sulla linea di partenza per la transizione verso una mobilità a emissioni zero» spiega Ismail Dagli, Head of Smart Mobility della multinazionale tedesca.

“Tuttavia, possiamo constatare chiaramente che il mercato sta accelerando, nonostante le notevoli sfide poste dalla gamma e dalle infrastrutture di tariffazione. In futuro, le iniziative volte alla sostenibilita ambientale diventeranno sempre più strategiche alla luce degli ambiziosi obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e del continuo aumento del traffico merci. Questo rende sempre più necessario sostenere i produttori con il nostro ampio portafoglio di soluzioni per i veicoli commerciali elettrici».

Lungi dall’affidarsi esclusivamente ai componenti hardware, Continental afferma di seguire un approccio olistico lungo il percorso di industrializzazione dei prodotti. Gli esperti di e-mobility dell’azienda con sede ad Hannover sono impegnati sui diversi fronti, dalla definizione dei requisiti alla consulenza, dalla progettazione all’architettura E/E, dallo sviluppo di soluzioni software, alla produzione seriale

Il team di sviluppo può vantare conoscenze acquisite nel corso di decenni nel settore dei veicoli commerciali e le più recenti scoperte emerse dai progetti di sviluppo relativi alle automobili elettriche. Il portafoglio di prodotti dell’azienda per i veicoli commerciali alimentati elettricamente comprende convertitori DC/DC e un’ampia gamma di componenti di controllo, tra cui moduli sonori, sensori intelligenti per il monitoraggio delle batterie, sistemi di gestione delle batterie, controller di carica, cavi ad alta tensione e altro ancora.

Gli ingegneri dell’azienda riferiscono di essere al lavoro con Siemens Mobility su un’altra soluzione – il pantografo per la ricarica dinamica, che permette di prendere energia dalle linee aeree per caricare la batteria elettrica durante la guida.

La Piattaforma Nazionale per il Futuro della Mobilità, un’iniziativa del Ministero federale tedesco dei trasporti, raccomanda di attrezzare 4000 chilometri di autostrade con tecnologia della linea aerea di contatto entro il 2030. “Questa potrebbe essere una soluzione ottimale per il futuro, soprattutto per il traffico pesante, evita lunghi tempi di attesa nelle stazioni di ricarica e la batteria può essere resa molto più piccola”, afferma Alex Rupprecht, responsabile dello sviluppo del pantografo di Continental. “Crediamo che la tariffazione dinamica darà un importante supporto per ridurre significativamente le emissioni di CO2 nonostante la concorrenza di altre tecnologie che utilizzano combustibili come l’idrogeno e altri combustibili sintetici”. Soluzioni analoghe sono in fase di test e sviluppo anche in altri stati dell’Unione Europea.

