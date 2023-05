Visori VR, 51 milioni di unità vendute negli ultimi cinque anni

Sono poco più di 51 milioni i visori VR venduti negli ultimi cinque anni. È quanto emerge da una ricerca del sito CasinosEnLigne spiegando che la domanda di questi dispositivi è cresciuta negli ultimi anni, che il gaming rimane l’ambito di riferimento di chi ama questa tecnologia e che tra le attività amate dagli utenti ci sono: la possibilità di assistere a concerti virtuali e di allenarsi in una palestra virtuale. Anche diverse aziende segnalano il loro interesse nell’ambito VR, con visori indicati come utili in ambiti quali l’addestramento del personale, il design e la produzione.

L’impennata nell’uso di tecnologie VR si è registrata, come accennato, di ricente, e dei 51,1 milioni di prodotti spediti negli ultimi anni, il 65% delle vendite riguarda il 2021 e 2022, anni da record per le spedizioni in ambito VR.

Solo nel 2021 sono stati spediti 14,2 milioni di visori VR, quasi il doppio rispetto all’anno precedente. Nel 2022 le spedizioni sono arrivate a oltre 19 milioni di unità, più del 2018, 2019 e 2020 messi insieme.

Per quest’anno le previsioni riferiscono di 21,7 milioni di visori, nonostante indicazioni lascino presagire un calo generale. Per il 2024 la base installata di visori dovrebbe contare circa 100 milioni di visori.

Secondo dati di Statista, le vendite di visori VR comporteranno nel 2023 un fatturato globale di 9,1 miliardi di dollari, superiore del 13% rispetto allo scorso anno, un aumento rilevante rispetto ai 3,4 miliardi dell’intero mercato solo tre anni addietro.

Oltre il 30% dei ricavi totali arriva a quanto pare dalla Cina, indicato come il più grande mercato di riferimento per il settore VR, settore nel quale le aziende hanno speso circa 2,8 miliardi di dollari, un miliardo in più rispetto agli Stati Uniti, secondo mercato di riferimento. Subito dopo gli USA, il mercato più importante per i visori VR è il Giappone dove si prevedono 610,9 miliardi di dollari di fatturato in questo ambito. Seguono poi Regno Unito e Francia, rispettivamente con 399,7 miliardi di dollari e 385 miliardi di dollari.

Indiscrezioni che circolano da settimane sono concordi nell’affermare che Apple dovrebbe presentare un suo visore AR/VR in occasione della WWDC23 (conferenza per sviluppatori) di giugno. Qui tutto quello che sappiamo finora del visore della Casa di Cupertino.