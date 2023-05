Apple Watch attenzione allo schermo, si colora di verde

Da qualche giorno diversi Apple Watch sembrano essere afflitti da un problema piuttosto comune: lo schermo si tinge di verde. Non sempre e non a tutti, per fortuna, ma più di una persona sta condividendo immagini e impressioni su social e forum e molti pare si stiano aggregando confermando gli stessi sintomi.

Quando è cominciato

Tutto come dicevamo sembra essere cominciato piuttosto recentemente, per la precisione da quando è stato rilasciato l’ultimo aggiornamento del sistema operativo dello smartwatch, ovvero la versione 9.5 di watchOS.

Per gli utenti che si sono ritrovati al polso un Apple Watch con schermo che tende al verde, il problema sembra essere legato proprio all’aggiornamento, quindi almeno una nota positiva c’è perché trattandosi di un bug software e non di un difetto hardware, potrebbe bastare un nuovo aggiornamento per risolverlo del tutto.

D’altronde anche in passato su iPhone problemi simili sono stati risolti via software, quindi salvo sorprese dovrebbe essere qualcosa di temporaneo e di facile risoluzione

Apple Watch con schermo verde

Per chi ha aggiornato a watchOS 9.5 come dicevamo potrebbe esserci la sorpresa di ritrovarsi un smartwatch con alcuni elementi dell’interfaccia che virano verso tonalità verdi in particolari condizioni, nello specifico quando si apre il pannello di inserimento di una password, oppure quando si accede al Centro di Controllo o all’apertura di una notifica.

In base a quanto si apprende da alcuni thread aperti su Reddit o dai commenti pubblicati sul forum di MacRumors, il problema sembra riguardare gli Apple Watch dalla Serie 8 in giù. Sui modelli meno recenti pare sia più accentuato, mentre Apple Watch Ultra e Apple Watch SE sembrano apparentemente salvi, o comunque le segnalazioni sono sensibilmente inferiori a quelle dei possessori di altri modelli.

Le teorie del complotto non mancano

Tra gli utenti che hanno riscontrato il cambiamento c’è chi ritiene sia intenzionale, ma la maggior parte (e macitynet è dello stesso avviso) è più propensa a credere che sia un bug software, tanto più che l’effetto è insolitamente brutto e del tutto fuori luogo. Sembra di avere al polso uno schermo LCD sbiadito – dicono alcuni – e non si vedono più i neri profondi a cui l’OLED di questi pannelli li aveva invece abituati.

La soluzione fai da te

Anche perché la storia ce ne ricorda alcuni casi, è altamente probabile che si tratti di un problema software, perciò la soluzione è semplice: attendere che Apple rilasci watchOS 9.6 con la speranza che questa versione, già in fase di test, risolva il bug. Chi vuole può anche provare a riavviare lo smartwatch: per qualcuno pare abbia funzionato, per altri no.

Se invece non avete ancora aggiornato a watchOS 9.5 e se non ne avete la stretta necessità (anche perché le novità sono limitate), fareste bene ad attendere direttamente la prossima versione che, come dicevamo, con molta probabilità dovrebbe ripristinare i giusti colori allo schermo.

Per la prossima versione watchOS 10 è previsto un profondo cambio di interfaccia, il più importante da quando è stato introdotto Apple Watch. Sarà svelato il 5 giugno in occasione della conferenza sviluppatori WWDC 2023: qui tutte le novità attese, visore AR VR incluso.