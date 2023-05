MacX DVD Ripper Pro compie 13 anni: come scaricarlo gratis

Se avete bisogno di masterizzare i DVD senza limiti, non fatevi scappare l’occasione che vi si presenta in questo momento: per i tredici anni di MacX DVD Ripper Pro, l’azienda ha deciso di regalare la licenza completa distribuendone 500 al giorno, e altri tre software sono scontati dell’80%. Ma non sarà così per sempre, quindi continuate a leggere per scoprire come prendere la vostra copia senza spendere neppure un Euro.

Un programma come questo è molto utile perché consente di creare una copia digitale dei propri DVD, così in caso l’originale dovesse danneggiarsi, è sempre possibile rimasterizzarne una copia perfetta. Meglio ancora: si può usare proprio per copiare i DVD del proprio catalogo in modo da non rovinare gli originali, usando la copia per guardare e riguardare decine di volte i propri film preferiti.

Nel caso di MacX DVD Ripper Pro, mettete le mani su un programma completo con cui convertire DVD in MP4, MOV, FLV, MPEG4 o uno degli altri 350 formati disponibili. È in grado di lavorare coi video in Full HD, in HEVC/H.265 e H.264, e può esportarli nel formato a misura di iPhone, iPad, dispositivi Android, lettori video per auto, TV, computer e via dicendo.

Così film vecchi e nuovi, serie TV e cartoni animati per bambini sono salvi perché l’utente può sua decidere di copiare il DVD su un nuovo disco, sia creare l’archivio ISO in modo da avere una copia perfetta dell’originale, senza alcuna perdita di qualità.

E poi è velocissimo: grazie alle sue tecnologie di accelerazione hardware di livello 3, è in grado di copiare un DVD in appena 5 minuti.

L’ultima versione è la numero 6.8.0 lanciata l’11 maggio e include tra gli altri il supporto al decrittaggio delle protezioni dei dischi più recenti.

La promozione

Come dicevamo in questo periodo si festeggiano i 13 anni di MacX DVD Ripper Pro e l’azienda per l’occasione ha deciso di regalare 500 licenze al giorno. Vi basta accedere alla pagina promozionale, inserire la vostra email e cliccare sul box Ottienilo ora per ricevere la licenza all’indirizzo specificato. Avete tempo fino al 5 giugno.

Se siete a caccia di software sappiate che la società sta anche scontando il pacchetto contenente MacX DVD Ripper (65,95 €), MacX Video Converter (39,95 €) e MacX MediaTrans (39,95 €): tutti e tre i software costerebbero 145,85 € ma con l’80% di sconto attivo si comprano tutti e tre per soli 29,95 €.

Non solo: comprandolo durante la promozione si ottengono in omaggio l’abbonamento annuale (39,99 €) a Sticky Password Premium, per gestire gli account online, e quello semestrale (59,99 €) per MacBooster, che rintraccia e rimuove malware e virus dal Mac.