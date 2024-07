Il ventilatore da soffitto che si avvita come una lampadina a soli 20 €

Pubblicità

L’installazione di un ventilatore a soffitto può essere piuttosto invasiva, specie se si sceglie un modello difficile poi da smontare quando necessiterà di manutenzione. Ma con il modello attualmente in promozione, aggiungerne uno alla vostra casa sarà semplice proprio come avvitare una lampadina.

Presenta infatti un attacco di tipo E27, il più comune tra i portalampada in commercio da decenni, perciò si può potenzialmente avvitare ovunque, purché ci sia abbastanza spazio per le pale.

Il bello di questa soluzione è quindi quello di poterlo installare in estate e rimuovere in inverno senza bisogno di particolari attrezzi e in pochi secondi, tanto più che le pale si possono sganciare, perciò si può usare anche come semplice lampada.

Certo non è grande quanto un ventilatore da soffitto di quelli che si trovano nei negozi, ben più potenti e costosi, perché il diametro in questo caso è di appena 52 centimetri, comunque sufficienti per produrre una buona ventilazione, specie in camere o stanze non troppo ampie.

Dal punto di vista tecnico, consuma 40 Watt e grazie al telecomando si può controllare a distanza. Oltre a scegliere la luminosità e la temperatura colore della luce, passando da una più calda per la notte a una più fredda per lo studio, si regola anche la velocità delle pale su tre diversi livelli, e se si sceglie di usarlo per addormentarsi più facilmente, è possibile impostare un timer che spenga poi il ventilatore dopo un determinato numero di ore.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 70 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 69% andando a spendere intorno ai 20 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

