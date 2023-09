I giradischi Victrola riaccendono l’amore per il vinile

Impolverati in cantine e soffitte i dischi in vinile rinascono grazie a Victrola: dal 1906 per gli utenti statunitensi il marchio significa giradischi e ora grazie a Nital lo storico marchio sbarca in Italia con una gamma completa di piatti in grado di riaccendere l’amore per questo supporto che progresso e tecnologia non sono riusciti a far dimenticare.

Tutti i modelli nelle rispettive fasce di prezzo (si parte da 79,90 € fino a 1.000€) offrono suono di alta qualità: sono dotati di collegamento Bluetooth per ascoltare i dischi da qualsiasi speaker, cuffia o auricolare Bluetooth.

In questo modo i giradischi Victrola fondono analogico e digitale: l’antico amore per questo supporto viene così arricchito con funzioni e possibilità di utilizzo a cui da anni ci hanno abituati il digitale e gli speaker più o meno smart.

Si parte da modelli portatili in stile retro, come Journey e Revolution Go costruiti a valigetta o addirittura a tracolla per usarli ovunque, proposti rispettivamente a 79,90€ e 259,90€.

Salendo di prezzo e specifiche tecniche si passa a modelli eleganti e funzionali per il salotto, come Victrola Eastwood (129,90€) e Premiere V1 Music System (549,90€). Quest’ultimo offre speaker stereo integrati e subwoofer esterno incluso nella confezione: oltre a suonare i vinili è in grado di riprodurre musica via Bluetooth da altre sorgenti, fino alla connessione ottica per sfruttare il sistema audio anche con il televisore.

Al top della gamma troviamo giradischi più sofisticati, dal design futuristico, in grado di erogare audio Hi-RES con supporto aptX Adaptive (modelli Onyx a 499,99€ e Carbon 699,99€) indicati per audiofili.

Ricordiamo inoltre i modelli Stream Onyx e Stream Carbon (999,99€) che permettono di ascoltare la musica dei dischi in vinile tramite gli speaker Sonos, il tutto in modo super facile e veloce, senza bisogno di cavi e accessori, semplicemente con un paio di tap nell’app Victrola per iPhone e Android.

Una volta effettuato il primo abbinamento una sola volta non servirà nemmeno più l’app: gli speaker Sonos inizieranno a riprodurre la musica dal vinile in automatico non appena l’utente appoggia la testina sul disco. Una meraviglia da usare e ascoltare, soprattutto se si impiegano speaker Sonos abbinati in coppia o sistemi audio composti da più speaker del marchio.

“Siamo entusiasti di annunciare la partnership con Victrola – dichiara Gianluca Barresi, Commercial Director di Nital – Il brand, che va ad ampliare la gamma di dispositivi audio distribuiti da Nital, conferma il nostro impegno anche in questo settore e la nostra volontà di intercettare nuove tendenze, rispondendo alle esigenze di chi non solo desidera un ascolto di alta qualità ma anche attenzione al design e funzionalità evolute”.

“Fin d’ora proponiamo un’ampia scelta di giradischi, in grado di soddisfare le esigenze di ogni consumatore in termini di design, caratteristiche tecniche e anche prezzo. Ogni appassionato di musica troverà sicuramente quello più adatto alle proprie necessità”. Per dettagli e specifiche di ogni modello di giradischi Victrola è possibile visitare questa pagina del sito Hinnovation by Nital: le spedizioni inizieranno nel mese di ottobre.

Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di dischi in vinile si parte da questa pagina.