Videosorveglianza domestica con Arlo, D-Link e EZVIZ in offerta Primavera su Amazon

Se volete mettere al sicuro la vostra abitazione con una o più telecamere, non fatevi sfuggire le offerte di Primavera di Amazon: avete ancora pochi giorni (in alcuni casi pochissime ore) per risparmiare sull’acquisto di diverse soluzioni talvolta risparmiando anche la metà del prezzo di listino e con prezzi a partire da poco più di 20 euro.

Quelle che abbiamo selezionato per i nostri lettori sono telecamere di tre noti marchi – Arlo, D-Link e EZVIZ – di cui abbiamo parlato diverse volte tra le nostre pagine, in qualche caso anche attraverso la nostra prova diretta. Sono soluzioni che si adattano a qualsiasi ambiente, dall’appartamento più piccolo alla villa con giardino, passando per la seconda casa al mare o in montagna.

Potete scegliere di acquistare in promozione sia singole telecamere, sia sistemi che comprendono due o più telecamere e un hub per gestirle tutte insieme. Molti modelli registrano in 4K, altri in Full HD, e quasi tutti offrono l’audio bidirezionale, il che significa che quando viene rilevato un movimento (ad esempio se si posiziona una telecamera sopra il campanello di casa), oltre ad accorgersene grazie alla notifica che viene inviata sullo smartphone, è possibile guardare la scena per scoprire chi si trova nelle vicinanze della telecamera e parlarci attraverso gli speaker e i microfoni del telefono e della telecamera, come una sorta di videocitofono.

Sono in sconto modelli appositamente progettati per essere utilizzati in casa, ad esempio alcuni dotati della funzione baby monitor per far sì che, oltre a controllare la stanza in cui si trova il neonato, possa avvisare tempestivamente quando lo sente piangere; altri modelli invece sono costruiti per resistere agli sbalzi di temperatura e alle intemperie, che sia un temporale o una forte nevicata. Alcune telecamere funzionano a batteria, quindi con il vantaggio di poter essere installate anche dove non è presente l’impianto elettrico per l’alimentazione, altre invece richiedono necessariamente il collegamento alla rete elettrica.

Per molti modelli è possibile registrare tutto quel che viene inquadrato dalla telecamera, sia fisicamente su una memoria esterna, sia su uno spazio cloud. Alcune sono a inquadratura fissa, altre sono dotate di un motorino elettrico che permette di spostare l’obiettivo a distanza; diversi modelli possono usare l’altoparlante integrato per avviare un segnale acustico come una sorta di allarme quando viene rilevato un movimento sospetto e alcuni di questi sono anche in grado di rilevare le persone tramite le tecnologie di intelligenza artificiale.

Insomma, ci sono soluzioni per tutte le esigenze e tutte le tasche: potete dare uno sguardo ai vari modelli in promozione sfogliando la lista che segue:

Arlo Ultra VMS5440 Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 4 Telecamere di Sicurezza 4K, Audio 2 Vie, Luce, Bluetooth, Visione 180 Diurna/Notturna, Interno/Esterno, Compatibile con Alexa/Google Wi-Fi In offerta a 899,99 € – invece di 1299,99 €

sconto 31% – fino al 4 apr 21

Click qui per approfondire

Arlo Ultra VMS5340 Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 3 Telecamere di Sicurezza 4K, Audio 2 Vie, Luce, Bluetooth, Visione 180° Diurna/Notturna, Interno/Esterno, Compatibile con Alexa/Google Wi-Fi In offerta a 699,99 € – invece di 999,99 €

sconto 30% – fino al 4 apr 21

Click qui per approfondire

Arlo Ultra VMC5040-100EUS Telecamera Aggiuntiva 4K, per Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi, Audio 2 Vie, Luce, Bluetooth, Visione 180°, Interno/Esterno, VCR, Compatibile con Alexa/Google Wi-Fi, Bianco In offerta a 259,99 € – invece di 379,99 €

sconto 32% – fino al 4 apr 21

Click qui per approfondire

Arlo Telecamera di Sicurezza 4K Wi-Fi Ultra VMS5140, Audio 2 Vie, Visione Notturna, Kit 1 Telecamera IP Senza Fili per Sorveglianza Interno Esterno, Videocamera Compatibile con Alexa/Google/Homekit In offerta a 349,99 € – invece di 499,99 €

sconto 30% – fino al 4 apr 21

Click qui per approfondire

Arlo Ultra VMS5240 Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 2 Telecamere di Sicurezza 4K, Audio 2 Vie, Luce, Bluetooth, Visione 180° Diurna/Notturna, Interno/Esterno, Compatibile con Alexa/Google Wi-Fi In offerta a 549,99 € – invece di 799,99 €

sconto 31% – fino al 4 apr 21

Click qui per approfondire

D-Link DCS-8300LH Videocamera Grandangolare 137° , (Wi-Fi, Full HD, Audio a due vie, Slot per Micro SD, Registrazione Cloud Gratuita, Funziona con Alexa), visione notturna fino a 5 m, Bianco In offerta a 59,90 € – invece di 109,90 €

sconto 45% – fino al 26 mar 21

Click qui per approfondire

D-Link Videocamera mydlink DCS-8526LH Wi-Fi Pan&Tilt Full HD 1080p, Rilevamento della Persona (AI), Visione Notturna, Registrazione Video su Cloud o microSD, Funziona con Alexa e Google Assistant In offerta a 99,90 € – invece di 174,90 €

sconto 43% – fino al 26 mar 21

Click qui per approfondire

D-Link DCS-8525LH Telecamera di Sorveglianza Full HD, Wi-Fi N, Audio a Due Vie, Motorizzata, Funziona con Alexa In offerta a 89,90 € – invece di 149,99 €

sconto 40% – fino al 26 mar 21

Click qui per approfondire

D-Link DCS-8010LH Telecamera Grandangolare 120°, Wi-Fi, HD, Registrazione Cloud Gratuita, Funziona con Alexa, Bianco In offerta a 49,90 € – invece di 89,99 €

sconto 45% – fino al 26 mar 21

Click qui per approfondire

D-Link DCS-2802KT-EU Kit Telecamere di Sicurezza Wifi, Alimentate a Batteria, HD, Visione Notturna, 2 Telecamere, Funziona con Alexa In offerta a 199,90 € – invece di 499,90 €

sconto 60% – fino al 26 mar 21

Click qui per approfondire

D-Link DCH-S161 Rilevatore perdite acqua alimentato a batteria, Allarme integrato, Notifiche Push tramite App Gratuita In offerta a 32,90 € – invece di 54,90 €

sconto 40% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

EZVIZ C1 Mini Telecamera di Sorveglianza 720p,Telecamera WiFi Interno,Compatibile con Alexa,IP Camera per Bambini con Sensore Rilevamento Movimento,Audio Bidirezionale,Visione Notturna,Notifiche Push In offerta a 23,89 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

EZVIZ C1 Mini Telecamera di Sorveglianza 1080p, Telecamera WiFi Interno, Compatibile con Alexa, IP Camera per Bambini con Sensore Rilevamento Movimento, Audio Bidirezionale, Visione Notturna In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 26 mar 21

Click qui per approfondire

EZVIZ C1C Telecamera di Sorveglianza 1080p, Generazione con Sensore PIR Audio Bidirezionale, Baby Monitor, Visione Notturna, Servizio di Cloud Compatibile con Alexa In offerta a 37,80 € – invece di 49,99 €

sconto 24% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

EZVIZ Telecamera di Sorveglianza Esterna 1080p, WiFi Videocamera, Night Vision, Doppia Antenna WiFi, IP66 Antipolvere e Impermeabile, EZVIZ Servizio di Cloud, Compatibile con Alexa In offerta a 46,29 € – invece di 69,99 €

sconto 34% – fino al 26 mar 21

Click qui per approfondire

EZVIZ C6CN 1080p Telecamera di Sorveglianza, 360° WiFi Videocamera Interno, Audio Bidirezionale, Maschera Intelligente della Privacy, Tracciamento del Movimento, Cloud, Compatibile con Alexa In offerta a 46,99 € – invece di 69,99 €

sconto 33% – fino al 26 mar 21

Click qui per approfondire

EZVIZ C6TC 1080p Telecamera di Sorveglianza, 360° WiFi Videocamera Interno, Audio Bidirezionale, Maschera Intelligente della Privacy, TracMciamento del Movimento, Cloud, Compatibile con Alexa In offerta a 64,99 € – invece di 89,99 €

sconto 28% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

EZVIZ ezCube Pro Telecamera 1080p Videocamera Sorveglianza Interno Wifi ip Camera con Ottima Visione Notturna Avviso del Movimento Audio Bidirezionale Compatibile con Alexa Google Home In offerta a 31,99 € – invece di 50,00 €

sconto 36% – fino al 26 mar 21

Click qui per approfondire

EZVIZ C3W 1080p Telecamera Ip Wi-Fi Da Esterno Con Visione Notturna A Colori Sistema D’Allarme Con Luce Stroboscopica E Sirena Compatibile Con Alexa, Bianco, Single lens In offerta a 84,46 € – invece di 129,99 €

sconto 35% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

EZVIZ ezTube Telecamera IP Wi-Fi da Esterno 1080p, Videocamera di Sorveglianza con Visione Notturna fino a 30 m, Sistema d’Allarme con Luce Stroboscopica e Sirena, Compatibile con Alexa In offerta a 64,99 € – invece di 99,99 €

sconto 35% – fino al 26 mar 21

Click qui per approfondire

EZVIZ C8C Telecamera WiFi da Esterno 1080p Motorizzata, Telecamera WiFi di Sorveglianza, Videocamera Esterna Pan and Tilt con Copertura Visiva a 360 °,con Visione Notturna Fino a 30 m,AI, Impermeabile In offerta a 91,99 € – invece di 109,99 €

sconto 16% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

EZVIZ C3X Telecamera di Sorveglianza Esterna Wi-Fi con Visione Notturna a Colori, Compatibile con iOS/Android Alexa, Dual lens In offerta a 129,99 € – invece di 169,99 €

sconto 24% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

EZVIZ LC1C Telecamera Wi-Fi di Sorveglianza con Luce per Esterno 1080p, Illuminazione Faretti LED 2000 lumen, Sensore PIR, Audio Bidirezionale, Visione Notturna, Nero In offerta a 134,99 € – invece di 169,99 €

sconto 21% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

EZVIZ C3A 1080p Telecamera Wi-Fi a Batteria Senza Fili Kit da 2 con Base, Rilevamento di Movimento PIR, Audio 2 Vie, Visione Notturna, Impermeabile IP65, Compatibile con Alexa per Esterno ed Interno In offerta a 211,19 € – invece di 349,01 €

sconto 39% – fino al 26 mar 21

Click qui per approfondire

Per tutte le altre offerte di Primavera Amazon partite da questa pagina. Vi ricordiamo che sono attivi gli sconti su: