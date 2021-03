Più di 25 giochi da tavolo Asmodee in sconto per le offerte di Primavera Amazon

E’ un buon momento per comprare un gioco da tavolo di Asmodee: grazie alle offerte attualmente attive su Amazon, si arriva a risparmiare fino al 53%. L’azienda vanta un catalogo contenente migliaia di giochi di società (con nuove uscite quasi con cadenza settimanale) ed è tra le più conosciute nel settore per la qualità dei prodotti che distribuisce.

La compagnia è stata fondata nell’86 e inizialmente si chiamava Siroz Productions (cambiò poi nome in “Idéojeux” quattro anni dopo, e cambiò un’ultima volta (era il 1995) in “Asmodée Éditions”, che rimane ancora oggi). E’ uno dei principali editori e distributori di giochi in tutta Europa, con una rete di vendita estesa in 44 nazioni: in Italia opera attraverso l’editore Asterion Press, che fu poi acquisito il 5 marzo 2015.

Si contraddistinse fin dall’inizio per lo spirito di gioco di ispirazione francese, ben diverso dall’heroic fantasy (di ispirazione inglese) che dominava il mercato dei giochi di ruolo all’epoca della sua fondazione. Il suo nome ha cominciato a rimbalzare in tutto il mondo nel 2003, quando pubblicò l’edizione in francese del gioco di carte collezionabili Pokémon, e il suo successo è ad oggi ancora in salita: dal 2012 ha una filiale a Shangai e nel 2014 ha ampliato il proprio portafoglio acquisendo gli editori statunitensi “Days of Wonder” e la “Fantasy Flight Games”.

Ed è proprio da quest’ultima che più di recente si è fatta notare per la distribuzione del gioco di carte collezionabili “Key Forge”, ideato da Richard Garfield, lo stesso che nel ’93 creò “Magic: l’Adunanza” (nell’originale inglese “Magic: The Gathering”, spesso abbreviato in “MtG” o semplicemente “Magic”), il primo gioco di carte collezionabili del mondo. Il nuovo gioco riprende la mentalità da quest’ultimo ma risolve l’unico vero collo di bottiglia di uno dei giochi di carte più piaciuto e giocato in tutto il pianeta: si tratta infatti di un “Unique Deck Game”, perché per giocare basta acquistare per appena 9,90 euro un mazzo di carte (il cui prezzo su Amazon oscilla tra i 7 e i 10 euro in base al set scelto).

L’idea di “costruirsi il mazzo di carte più potente” non esiste più, con un notevole risparmio in termini economici perché non esiste il mercato delle carte rare. Ogni mazzo è unico e può essere più o meno potente di un altro (ma non per questo meno usabile, quantomeno al di fuori dei tornei, visto che nella sfida ripetitiva tra due mazzi il regolamento prevede l’applicazione di una serie di malus al più potente dei due). Per giocare e divertirsi con gli amici basta quindi comprare un mazzo di carte ciascuno, al massimo acquistandone uno nuovo ogni tanto per aggiungere variabilità al gioco stesso, approfittando dei nuovi set che vengono pubblicati periodicamente.

Purtroppo nelle offerte di Amazon odierne non sono in sconto i mazzi di Key Forge (anche se, come detto, sono piuttosto economici già a prezzo pieno), ma trovate invece molti altri giochi da tavolo non per questo meno interessanti, distribuiti dalla celebre Asmodee. Li trovate elencati qui di seguito.

