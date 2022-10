Vimar Linea, la nuova serie civile di design nasce già smart

Nelle suggestive sale del museo dell’ADI Design Museum di Milano Vimar ha presentato nei giorni scorsi Linea, la sua più recente serie civile che va ad arricchire il catalogo dell’azienda italiana con una serie che diventa di fatto un complemento d’arredo minimalista e raffinato per diversi contesti architettonici.

Durante la presentazione (qui sotto potete vedere alcune slide) sono stati messi in risalto i numerosi brevetti (24) che strutturano il progetto e la sua realizzazione e riguardano non solo le componenti fisiche ed eletttriche della serie ma anche le modalità di installazione e gestione con una attenta cura del particolare e un riguardo assoluto per la versatilità di composizione delle parti.

Tutti i comandi di Linea sono disponibili in tre diverse tonalità: bianco, nero e canapa per integrarsi in qualsiasi contesto abitativo e abbinarsi con stile ai vari materiali e alle 12 diverse finiture delle placche, frutto di lavorazioni particolari.

La caratteristica di base è lo spessore minimo insieme all’assoluta planarità tra placca e comandi interrotta dal profilo delicatamente curvato del nuovo tasto allineato che permettono anche di far “scomparire” l’insieme in una parete tinteggiata negli stessi colori o sottolinearne la presenza con discrezione.

La leggera sporgenza del singolo comando con una larga superficie 53 millimetri lo rendono facilmente individuabile al tatto che va a sfiorare il tasto con una speciale finitura ad effetto seta. Una volta azionato, il comando torna in posizione garantendo un allineamento sempre perfetto grazie alla tecnologia brevettata In-line.

I comandi hanno due modalità di retroilluminazione: con la prima si ha quadratino sul comando standard, con la seconda si ottiene un fascio di luce verticale dal basso nel tasto dedicato ccon un leggero bagliore sulla placca che crea un effetto luminoso sulla parete.

I comandi assiali, dall’azionamento preciso anche qui grazie ad una tecnologia brevettata, evidenziano maggioramente la planarità di Linea e il perfetto allineamento tra i tasti e la superficie.

Grazie a particolari elementi filler è possibile montare in posizione centrale gli elementi come i termostati che normalmente sarebbero inseriti in una scatola di tipo 502.

Linea nasce già Connessa e Smart

Vi abbiamo già mostrato nei mesi scorsi la capacità delle serie civili Vimar di trasfornare un impianto tradizionale in uno smart con il semplice cambio dei frutti con quelli connessi attraverso il sistema Vimar View Wireless. Linea nasce già smart con oltre 200 funzioni rispondono alle esigenze di comfort, efficienza energetica e sicurezza e ne permettono l’uso sia in nuove installazioni che per progetti di ristrutturazione quando è costoso o impossibile effettuare collegamenti fisici tra comandi e sistemi di illuminazione o attivazione meccanica.

Grazie al sistema View Wireless è infatti possibile aggiornare gli spazi con semplicità e senza opere murarie per controllare e gestire, da remoto tramite app o con assistenti vocali, luci, tapparelle, temperatura di ogni stanza, accessi e consumi energetici.

Da tempo Vimar permette anche l’uso di assistenti vocali come Siri, Assistente Google e Alexa (per questa c’e’ un frutto microfono/speaker dedicato) e dei suoi citofoni con schermo touch per la gestione delle automazioni e scenari (fino a 16 diversi).

Oltre alla linea smart home wireless è disponibile la versione domotica cablata, con due diversi design per creare un impianto connesso coordinato. Alla classica piattaforma modulare bus per l’Home & Building automation si affianca la piattaforma XT che rende la domotica By-me Plus un’esperienza ancora più semplice e immersiva.

Comandi dal design planare, estesi a tutta la superficie e azionabili su tutta l’area; feedback ad alta ergonomia basato su tecnologia a microswitch e icone a matrice LED personalizzabili e dinamiche; sensore di prossimità per attivazione delle icone all’avvicinarsi della mano. La piattaforma XT offre da un lato un design ergonomico ed elegante, dall’altro ampia scalabilità, ed espandibilità delle funzioni senza intervento nei cablaggi. L’attenzione al dettaglio fa sì che i comandi della piattaforma XT siano anche perfettamente coordinati con la gamma prese.

Qui sotto alcune immagini dall’evento con i dettagli degli espositori che mostrano la ricchezza di materiali e combinazioni di comandi disponibili.

Sia nei comandi che nei controlli personalizzabili sono disponibili diverse opzioni per la gestione non solo delle abitazioni di proprietà ma anche per appartamenti e dimore in affitto con soluzioni tipo AirBnB e hosting tradizionale.

Per maggiori informazioni sulla serie civile Linea vi rimandiamo alla pagina dedicata del sito Vimar.