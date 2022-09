Comprando MacX MediaTrans altri 4 software per Mac sono in regalo

La migliore soluzione per il backup di iPhone e la gestione dei suoi dati (evitando di perderli) prima di aggiornare a iOS 16 o quando si passa a un nuovo iPhone ha un nome: MacX MediaTrans, un programma di cui abbiamo già parlato diverse volte e che al momento è acquistabile attraverso l’offerta stagionale compra-1-ottieni-4-gratis.

Questo programma permette di fare rapidamente un backup completo dei dati dell’iPhone per evitare così di perderli nel caso in cui l’aggiornamento ad iOS 16 non andasse a buon fine, ma può essere usato anche per trasferire i dati dal vecchio al nuovo iPhone senza doverli cancellare.

Operazioni come queste si possono fare anche con iTunes: tuttavia è risaputo che il programma di Apple, oltre ad essere lento e per molti difficile da usare, qualche volta si blocca durante il trasferimento e rende impossibile l’estrazione di brani precedentemente caricati nella libreria.

MacX MediaTrans risulta così una più pratica opzione, accessibile a tutti, per il backup e il trasferimento facilitato di foto, video, musica e altri dati tra iPhone, iPad e Mac in maniera selettiva oppure in blocco.

Sfrutta un motore di elaborazione che offre un’elevata velocità di trasferimento dati: per esempio 100 foto in 4K vengono trasferite in soli 8 secondi. Può anche convertire automaticamente i video in formato MKV, FLV, WMV, eccetera, per renderli compatibili con iOS.

Tra le altre sue funzioni c’è quella della conversione delle foto dal formato HEIC di Apple al più comune JPG, che viene facilmente letto e maneggiato dalle aziende di stampa e non solo (per dire).

Con MacX MediaTrans è anche possibile aggiungere, eliminare e modificare le playlist, creare suonerie per iPhone e convertire automaticamente la musica in AAC o MP3. Questo programma è utile anche per decrittografare ed esportare musica, video e audiolibri acquistati con iTunes e permette perfino di proteggere con una password le foto e i video personali.

Tutto questo come dicevamo al momento è particolarmente vantaggioso perché acquistando la versione completa (licenza a vita) di MacX MediaTrans per 29,95 euro riceverete gratis altri 4 software per Mac, con un risparmio che arriva praticamente all’82%: si tratta di MacBooster, DoYourClone, Sticky Password Premium e 5KPlayer, il cui valore complessivo è di 168,95 euro.

In alternativa potete comunque scaricare l’attuale versione di MacX MediaTrans, la numero 7.6, e usarla gratuitamente e illimitatamente. Essendo a costo zero ovviamente non sarà possibile aggiornare l’app gratuitamente, né fruire di tutte le funzioni che saranno implementate in futuro.