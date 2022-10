Apple lavora al dock che trasforma iPad in smart display

Apple sta lavorando su un dock per iPad che permetterà di trasformare il tablet in smart display e speaker. A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg affermando che Apple avrebbe intenzione di offrire questa funzionalità già il prossimo anno, permettendo di trasformare l’iPad in un dispositivo stile Amazon Echo Show, semplice da collocare sopra un tavolo o un comodino.

Amazon offre già qualcosa del genere per i tablet Fire, permettendo di collocare il dispositivo in un dock di ricarica che consente a quest’ultimo di rimanere sollevato e presentarsi come smart display. Anche Google ha recentemente annunciato un dock di ricarica magnetica che permette di trasformare il tablet in dock per la Smart Home: collocato nel dock, il dispositivo si trasforma in una sorta di Nest Hub Max, e potrà essere sfruttato per fare domande a Google Assistant e controllare la domotica con l’app Home.

La docking station per iPad potrebbe funzionare alla stregua dei dock di Amazon e Google, permettendo – tra le altre cose – di effettuare chiamate con FaceTime e controllare gli accessori per la smart home dal tablet collocato su una base, automatizzando i vari accessori.

Secondo Gurman, Apple starebbe lavorando anche a una versione aggiornata dell’HomePod, con display integrato, chip S8 e funzionalità multitouch. A gennaio di questanno il redattore di Bloomberg aveva riferito di Apple al lavoro su un dispositivo che combinava Apple TV e smart speaker, con integrata webcam, un device sul quale starebbe ancora lavorando.

La docking station non è prevista a breve memtre nel giro di qualche giorno secondo Gurman dovrebbero arrivare i nuovi iPad da 11″ e 12,9″ con integrato il nuovo chip M2. Apple avrebbe in cantiere anche nuovi Mac ma questi dovrebbero arrivare successivamente ai nuovi iPad.