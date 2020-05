Visore Apple per la realtà aumentata: chi lo ha visto dice che è «Elegante da morire»

Da anni è atteso un visore Apple per la realtà aumentata (AR), anzi due: uno con design simile a quello a cui siamo abituati dei visori-elmetto in circolazione, e un secondo modello più snello e leggero: Jon Posser dichiara di averlo visto e che è «Elegante da morire». Non solo: il noto leaker contraddice per la prima volta una previsione di Ming Chi Kuo dichiarando che questo dispositivo di Cupertino arriverà un anno prima del previsto.

Ricordiamo che negli scorsi giorni l’analista considerato infallibile ha anticipato il visore Apple AR in arrivo non prima del 2022, una tempistica supportata anche da altre testate asiatiche specializzate nel monitorare costruttori e fornitori di elettronica. Invece secondo Jon Posser il visore Apple AR arriverà nel 2021, indicando anche la possibile finestra di lancio tra marzo e giugno del prossimo anno.

A prima vista potrebbe sembrare un disaccordo completo, in realtà sia Ming Chi Kuo che Jon Posser potrebbero avere ragione entrambi. Infatti Apple potrebbe svelare il suo visore di realtà aumentata «Elegante da morire» tra marzo e giugno del 2021, rendendo disponibili SDK e strumenti di programmazione per dare tempo agli sviluppatori di creare app ed esperienze per questo dispositivo. Facendo poi seguire la commercializzazione nel 2022. Questo schema è già stato impiegato da Apple per svelare iPhone, Apple Watch e anche HomePod.

I can’t believe I’m going against Kuo on this one… but I believe he’s wrong.

Apple Glasses are aimed for March-June 2021.

Also.

I’ve seen them.

They’re sleek as hell. 👀

Will be showing you soon 🤫 https://t.co/0GaOYDA5N8

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 15, 2020