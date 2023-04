Volkswagen, nuovo motore per la gamma elettrica ID

La prossima generazione di trazione elettrica per la famiglia ID. di Volkswagen è in fase di lancio. Con il nuovo motore posteriore APP550, la gamma di modelli 100% elettrici di Volkswagen riceverà in futuro un propulsore nuovo, che promette prestazioni più elevate combinate con una maggiore efficienza.

La famiglia ID. ne trarrà quindi vantaggio sia in termini di potenza che di maggiore autonomia.

Volkswagen prevede di consegnare i primi veicoli con la nuova generazione di motori in una versione da 210 kW (286 CV) dalla fine dell’anno.

Il nuovo gruppo propulsore ha una potenza di 210 kW (286 CV) con una coppia massima di circa 550 Nm, a seconda del rapporto di trasmissione del veicolo. La coppia significativamente più elevata, in particolare, garantisce secondo il produttore una erogazione superiore, sia da fermo che a velocità più elevate. Il nuovo motore elettrico APP550 raggiunge la sua coppia elevata grazie a uno statore migliorato con un numero effettivo più elevato di avvolgimenti e una sezione trasversale del filo più ampia.

Il rotore, come controparte, è dotato di un magnete permanente più potente che ha una maggiore capacità di carico. La trasmissione è stata inoltre rinforzata per reggere le notevoli coppie prodotte.

Come ulteriore componente importante, l’inverter è stato sviluppato in modo da essere in grado di fornire le correnti di fase elevate necessarie per maggiori potenza ed efficienza. Agisce come il “cervello” di controllo nel gruppo propulsore il cui software di funzionamento garantisce processi di sistema efficienti. Ciò vale, ad esempio, per le frequenze di clock e i metodi di modulazione per la generazione della corrente alternata per il motore elettrico. Il motore può quindi funzionare in modo più efficiente, a seconda della fase di carico.

Volkswagen ha ottimizzato una serie di componenti nel gruppo propulsore, incluso il sistema di gestione termica. Il nuovo motore ha quindi un sistema di raffreddamento a risparmio energetico che funziona senza una pompa dell’olio azionata elettricamente. Il sistema è in grado di raffreddarsi autonomamente tramite le ruote dentate del riduttore e componenti appositamente formati per l’alimentazione e la distribuzione dell’olio. L’olio riscaldato viene raffreddato dal circuito di raffreddamento del veicolo, che mantiene il propulsore alla temperatura di esercizio. L’esterno dello statore è dotato di un dissipatore di calore ad acqua.

Il sistema di propulsione con cambio, rotore e statore sarà prodotto nello stabilimento Volkswagen Group Components di Kassel.

Per tutte le notizie di macitynet che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.