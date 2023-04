Signify svela Philips Ultra Efficiente, le lampadine a LED buone per il pianeta e il portafoglio

Buone per il pianeta e per il portafoglio: così Signify presenta le lampadine Philips Ultra Efficient LED, che offrono un tempo di funzionamento e utilizzo tre volte superiore alla durata di vita standard, con un conusmo fino al 60% in meno di energia rispetto alle lampadine standard.

Le nuove lampadine Philips Ultra Efficient LED consumano molta meno energia rispetto alle lampadine standard Philips LED: la riduzione dei consumi dichiarata dal costruttore varia in base al modello, alcuni fino al 50%, altri fino al 60%. Offrendo fino a 50.000 ore di luce, queste lampadine promettono bollette più basse: sono già disponibili all’acquisto anche su Amazon.

Il risultato è raggiunto utilizzando una tecnologia avanzata di design LED e ottica. Offrono luce bianca naturale 3000K o fredda 4000K, nelle rispettive varianti, e propongono una durata media di 50 anni. Oltre al risparmio in bolletta lampadina Ultra Efficient promuove emissioni di carbonio ridotte e un’impronta più sostenibile per il pianeta.

La nostra passione per un mondo migliore e più sostenibile ci ha spinto ad innovare ulteriormente e aumentare l’efficienza energetica della nostra illuminazione a LED. Con questa svolta tecnologica, abbiamo creato la nostra lampada più efficiente dal punto di vista energetico in questa forma, mantenendo la stessa alta qualità dell’illuminazione a LED a cui i nostri clienti sono abituati. Continueremo a fornire ai consumatori la migliore qualità di illuminazione a LED, mentre lavoriamo instancabilmente su ulteriori miglioramenti del prodotto per contribuire a un mondo migliore

E’ possibile acquistare le lampadine Ultra Efficient di Philips su Amazon, partendo direttamente da questa pagina. Propongono l’attacco standard E27 e sono disponibili nelle varianti da 100, 75, 60 e 40W. I prezzi partono da 9,89 euro.

