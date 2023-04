Garmin Instinct 2X Solar è rugged nell’estetica e nell’anima

Garmin presenta Instinct 2X Solar, che si aggiunge alla collezione di smartwatch per sport e attività all’aperto Instinct 2 e presenta un’estetica rugged, in linea con la sua anima. E’ pensato per coloro che amano uno stile di vita attivo e sono in continua esplorazione e movimento. Instinct 2X Solar e il modello Tactical Edition sono progettati per affrontare ambienti difficili e condizioni estreme, ma sono pronti per qualsiasi situazione, anche nella città.

Adatto per ogni avventura, sia all’aperto che in città, la resistenza agli urti e agli agenti esterni è garantita dallo standard militare MIL-STD-810: lo smartwatch resiste alle variazioni di temperatura, all’acqua e agli urti. Inoltre, è impermeabile fino a 10 ATM e presenta una lente Power Glass chimicamente rinforzata e resistente ai graffi.

Oltre alla sua robustezza, Garmin Instinct 2X Solar presenta un display monocromatico, facile da leggere in qualsiasi condizioni di luce, protetto da una cassa in polimero fibrorinforzato da 50 mm, offrendo il 50% di durata in più rispetto alla serie Instinct 2 Standard grazie alla ricarica solare Power Glass.

Instinct 2X Solar presenta per la prima volta nella serie Instinct una lampada a LED posizionata alle ore 12, regolabile in intensità e che può essere attivata a seconda delle esigenze.

Garmin Instinct 2X Solar è stato progettato per accompagnare chi lo indossa durante tutte le attività, sia di giorno che di notte, grazie a funzionalità avanzate, tra le quali il monitoraggio quotidiano dei parametri fisici e dello stato di forma grazie al rilevamento della frequenza cardiaca direttamente dal polso, tracciamento della respirazione, valutazione della qualità del sonno e campionamento della saturazione di ossigeno nel sangue con Pulse Ox3.

Ogni mattina, Morning Report fornisce una panoramica del sonno della notte appena trascorsa e un’indicazione di allenamento per la giornata, oltre all’HRV Status (variabilità della frequenza cardiaca) e alle condizioni meteorologiche (se lo smartwatch è abbinato a uno smartphone).

Lo swartwatch offre il ricevitore Multi-banda GNSS, che garantisce precisione e rapidità di acquisizione del segnale anche in zone impervie o ricche di edifici, oltre ad essere dotato di sensori integrati con Altimetro, Barometro e Bussola elettronica a tre assi. Ancora, propone la funzione TracBack che aiuta gli utenti a percorrere a ritroso il tragitto fino al punto di partenza.

Naturalmente, è dotato della funzione Garmin Pay, per pagamenti contactless veloci e sicuri che non prevedono carta di credito o contanti, oltre ad offrire personalizzazione grazie a Connect IQ, che permette di scaricare quadranti, widget, app e molto altro ancora.

Instinct 2X Solar è il primo smartwatch della serie Garmin a includere un profilo sportivo per la gara ad ostacoli, una funzione specifica in grado di mostrare i vari ostacoli presenti sul percorso. Il profilo OCR consente agli atleti di registrare manualmente il tipo di ostacolo (dal muro allo slackline).

Instinct 2X Solar, Flame Red

Instinct 2X Solar – Tactical Edition

Instinct 2X Solar è disponibile anche in versione Tactical Edition, per operare in zone isolate e prive di elementi utili all’orientamento. Offre una visualizzazione delle coordinate GPS in modalità doppia. Quando si devono svolgere attività al buio, la torcia a LED integrata illumina il cammino, mentre la funzione Visione Notturna consente di rimanere celati e facilmente mimetizzati grazie a una retroilluminazione concepita per essere letta anche con visori notturni.

Instinct 2X Solar Tactical Edition è anche dotato della modalità Stealth che impedisce la condivisione della posizione GPS e disabilita la comunicazione wireless. La funzione Kill Switch consente di portare a termine la missione senza compromettere la riservatezza delle informazioni relative allo spostamento.

Instinct 2X Solar – Tactical Edition, Coyote Tan

Prezzi e disponibilità

Instinct 2X Solar è disponibile in diverse colorazioni, dalle tonalità più scure come Graphite e Moss fino alle sfumature chiare come Flame Red e Whitestone o quelle del mondo tattico, come Coyote Tan e Black. È disponibile al prezzo di 449,99 euro. Instinct 2X Solar – Tactical Edition è invece disponibile al prezzo di 499,99 euro.

La maggior parte dei dispositivi Garmin è disponibile per l’acquisto anche nel negozio ufficiale su Amazon. Tutti gli articoli dedicati a Garmin sono disponibili da questa pagina di macitynet.