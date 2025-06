Volvo ha inventato la cintura di sicurezza ora vuole reinventarla

Nel 1959 Volvo cambiò per sempre la sicurezza su strada con l’invenzione della cintura di sicurezza a tre punti. Oggi, quasi settant’anni dopo, rilancia con una nuova tecnologia che punta a offrire una protezione più intelligente e su misura. Si chiama cintura di sicurezza multi-adattiva, debutterà sulla Volvo EX60 completamente elettrica nel 2026 e sarà in grado di adattarsi in tempo reale a ogni passeggero e a ogni situazione.

Questa nuova versione regola la sua azione in base a chi è seduto e a cosa accade dentro e fuori l’auto. Un insieme di sensori interni ed esterni rileva parametri come altezza, peso, corporatura, posizione del sedile, ma anche velocità del veicolo, direzione dell’urto e postura dell’occupante. In pochi istanti, il sistema imposta il livello di tensione più adatto per ridurre i rischi.

In caso di impatto grave, un passeggero con corporatura robusta riceve una tensione più alta per limitare il movimento del busto. Se l’incidente è meno serio e chi è a bordo ha una corporatura più minuta, la cintura si regola per evitare fratture al torace.

Il sistema si basa su un’evoluzione dei limitatori di carico: dai tre profili oggi presenti si passa a undici varianti, ognuna pensata per rispondere in modo più preciso alla situazione. Tutto è gestito da un software dedicato, aggiornabile over-the-air come ormai avviene per molte funzioni digitali a bordo.

Quando si verifica un impatto, i sensori dell’auto analizzano intensità, dinamica e posizione degli occupanti. In base ai dati raccolti, il sistema regola la cintura in tempo reale. Un processo che coinvolge anche airbag, assistenti alla guida e rilevamento automatico dei passeggeri, per garantire una risposta coordinata ed efficace.

L’obiettivo di Volvo non è solo migliorare un dispositivo, ma ridefinire la sicurezza passiva. La cintura a tre punti ha salvato milioni di vite. La nuova cintura intelligente punta a fare lo stesso, in un mondo dove tecnologia e personalizzazione sono diventati parte della protezione.

