MenubarX Pro, il browser da menu bar che trasforma il Mac in una centrale web

MenubarX Pro è un particolarissimo browser per Mac che permette di aggiungere qualsiasi pagina web direttamente nella barra dei menu, come se fossero app native. Un vero e proprio salto di qualità per chi usa spesso web app, con l’opportunità di accedervi rapidamente senza dover aprire il browser tradizionale. E ora, grazie alla promozione in corso su BundleHunt, in offerta speciale.

Questo programma supporta al meglio i siti Web tradizionali e le Web Progressive Apps (WPA) e include anche i simulatori dei vari dispositivi (iPhone, iPad, Android, Kindle) permettendo così di testare e usare le app simulando ambienti diversi.

Inoltre permette di aprire un numero illimitato di schede e segnalibri, e si può anche personalizzare la homepage e le icone dei siti. C’è poi il blocco automatico delle pubblicità e la possibilità di applicare codice personalizzato in JavaScript o CSS, adattando così l’aspetto dei siti visualizzati in base alle proprie preferenze.

È un browser completo in quanto include anche il ridimensionamento reattivo con aggiornamenti automatici delle pagine e sono presenti modalità utili come la “boss key” per nascondere rapidamente le finestre, la modalità scura sia per l’interfaccia che per le pagine web, e supporta le scorciatoie da tastiera.

Infine integra un gestore download, notifiche push web e una funzione di ricerca rapida, oltre a permettere la riproduzione audio in background.

La promozione

Per usare MenubarX Pro serve almeno macOS 14 o successivi. Come dicevamo al momento lo trovate in offerta speciale a 1,50 $ invece che 6,99 $ approfittando dell’offerta di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Non solo questo prodotto è in super offerta, ma su BundleHunt è attiva una promozione doppia davvero vantaggiosa, in perfetto stile “più spendi, meno spendi“. Oltre agli sconti già applicati, infatti, potete ottenere un ulteriore ribasso in base al totale nel carrello. Ecco come funziona:

Con una spesa di almeno 30 $, ricevete 3 $ di sconto extra;

con almeno 50 $, lo sconto extra sale a 4 $;

se spendete 70 $ o più, ottenete 5 $ di sconto aggiuntivo;

con una spesa di 90 $ o superiore, lo sconto arriva a 6 $.

Partite da questa pagina per comprare MenubarX Pro e per scoprire gli altri software in offerta. Ad esempio tra gli altri trovate: