iOS 26, Messaggi si ispirerà a Whatsapp per essere più creativa

Con iOS 26 e iPadOs 26, in arrivo alla WWDC 25 Apple punta a rilanciare e rendere più moderna l’app Messaggi prendendo ispirazione diretta da concorrenti come WhatsApp, la più popolare e diffusa delle applicazioni di messaggistica.

Che Messaggi sia destinata a cambiare lo abbiamo detto nei giorni scorsi. In arrivo, in particolare, la traduzione automatica in tempo reale e sondaggi all’interno delle chat.

Proprio i sondaggi – che saranno in iOS 26 supportati dall’intelligenza artificiale – sono una delle novità che avvicinano Messaggi a WhatsApp. Ma ora sappiamo che ne arriverà un’altra: secondo quanto scoperto dallo sviluppatore Nicolás Alvarez analizzando il codice di iOS 26, ci sarà la possibilità di generare sfondi per Messaggi usando descrizioni testuali, sfruttando il motore Image Playground. Gli utenti potranno scegliere tra gli stili Animazione, Illustrazione e Disegno già offerti da Image Playground.

Users will be able to use Apple Intelligence to generate message backgrounds from text descriptions. They will be available in the three styles supported by Image Playground: animation, illustration, and sketch. https://t.co/JTlDaD2106 — Nicolás Alvarez (@nicolas09F9) June 6, 2025

Gli sfondi saranno personalizzabili per singola conversazione, sia su iPhone che su iPad e Mac, e non resteranno privati, ma verranno sincronizzati anche tra gli utenti coinvolti nella chat, replicando un meccanismo simile a quello già esistente per nomi e foto dei gruppi.

Anche qui, un approccio che ricorda da vicino le funzioni grafiche di WhatsApp, dove gli sfondi personalizzati sono disponibili da anni, ma con un tocco in più grazie alla generazione AI.

Oltre a sfondi e sondaggi, iOS 26 dovrebbe includere anche Mixmoji, la nuova funzione che permetterà di combinare due emoji per crearne una inedita: ad esempio, un piatto di pasta e un cuore potranno unirsi in un’emoji che rappresenta l’amore per la pasta, ideale per commentare una cena perfetta o una domenica in famiglia.

Tutto pronto per la WWDC

Tutte queste novità saranno presentate ufficialmente lunedì 9 giugno, durante il keynote di apertura della WWDC 2025, fissato alle ore 10:00. Messaggi si candida a essere uno dei campi in cui sarà più evidente l’integrazione tra iOS 26 e l’ecosistema Apple Intelligence.