Volvo Cars sarà completamente elettrica entro il 2030

Volvo Cars intende diventare un leader nel mercato in rapida crescita delle auto elettriche di fascia alta e prevede di trasformarsi in casa automobilistica con una offerta esclusivamente elettrica entro il 2030. Per allora, il costruttore svedese riferisce che venderà solo vetture completamente elettriche ed eliminerà gradualmente dal suo portafoglio globale qualsiasi auto che abbia un motore a combustione interna, compresi i modelli ibridi.

La transizione di Volvo verso una produzione di auto elettrica al 100% fa parte di un ambizioso piano per il clima, con il quale promette di ridurre sistematicamente l’impronta di carbonio del ciclo di vita di ogni auto prodotta attraverso un’azione concreta. La decisione dell’azienda si basa anche sulla previsione che la legislazione, così come una rapida espansione delle infrastrutture di ricarica di alta qualità accessibili, accelererà l’accettazione di auto completamente elettriche da parte dei consumatori.

La scelta di Volvo Cars di passare alla completa elettrificazione va di pari passo con una maggiore attenzione alle vendite online e un’offerta al consumatore più completa, attraente e trasparente che va sotto il nome di Care by Volvo. Tutti i modelli completamente elettrici del costruttore saranno disponibili solo online.

La scadenza del 2030 che trasformerà Volvo in casa esclusivamente elettrica rappresenta un’accelerazione della strategia di elettrificazione, guidata dalla forte domanda per le sue auto elettrificate registrata negli ultimi anni e dalla ferma convinzione che il mercato delle auto con motore a combustione si stia riducendo.

«Per continuare ad avere successo, abbiamo bisogno di una crescita proficua. Quindi, invece di investire in un business in calo, abbiamo scelto di investire nel futuro, sia elettrico che online» dichiara il CEO Håkan Samuelsson. «Stiamo concentrando i nostri sforzi sull’obiettivo di diventare un leader nel segmento elettrico di lusso in rapida crescita».

Volvo Cars ha presentato l’anno scorso la sua prima vettura completamente elettrica, la XC40 Recharge, sui mercati di tutto il mondo. la Casa automobilistica ha anche svelato il suo secondo modello di auto completamente elettrica, che va ad ampliare la famiglia 40.

Nei prossimi anni, Volvo Cars introdurrà diversi altri modelli elettrici, e lo stesso vale per un futuro più lontano. Già entro il 2025, mira a far sì che il 50% delle sue vendite globali consista in auto completamente elettriche, con il resto costituito da veicoli ibridi. L’obiettivo per il 2030 è che ogni auto venduta sia completamente elettrica. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Volvo sono disponibili qui.

