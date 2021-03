Microsoft Mesh, nuova piattaforma di Microsoft per la Realtà Mista

In occasione dell’evento digitale Ignite 2021, Microsoft ha presentato varie novità. Durante il keynote di apertura, il CEO Satya Nadella ha sottolineato il ruolo fondamentale del cloud e le caratteristiche chiave che ne guideranno l’evoluzione futura, parlando di “ubiquitous e decentralized computing” (calcolo ubiquo e decentralizzato), sovranità dei dati e “intelligenza” diffusa, ma anche potenziamento delle capacità delle comunità globali e degli sviluppatori, ampliamento delle opportunità economiche per tutti i lavoratori a livello globale, nonché sicurezza e affidabilità “by design”.

Una novità di particolare rilievo è Microsoft Mesh, nuova piattaforma per la Realtà Mista che, promette l’azienda di Red mond “permette alle persone di sentirsi vicine anche quando si trovano in continenti diversi”, dando la possibilità di interagire con contenuti 3D o con i propri interlocutori attraverso app abilitate su qualsiasi piattaforma o dispositivo. Microsoft Mesh verrà integrata con Teams e Dynamics 365, promettendo “nuove esperienze” che verranno abilitate dall’ecosistema di partner dell’azienda.

Per quanto riguarda Teams e Microsoft 365, sono state presentate nuove funzionalità a supporto della collaborazione esterna, migliorie nella sicurezza delle riunioni e nuove possibilità di progettazione del “customer journey” in tempo reale con Dynamics 365 Marketing. “Teams Connect”, in particolare, offre a più organizzazioni la possibilità di collaborare oltre i confini aziendali. Microsoft ha in cantiere anche nuove visualizzazioni dei relatori nelle riunioni di Teams, funzionalità che sfrutta Microsoft Viva, indicata come una “nuova piattaforma per l’employee experience”.

Azure Percept è una famiglia di dispositivi e servizi epr la creazione di insight in tempo reale nell’edge attraverso acceleratori hardware integrati con il Machine Learning di Azure e le funzionalità di Intelligenza Artificiale.

Power Platform e Azure offrono funzionalità per l’automazione delle applicazioni legacy senza soluzione di continuità e confermano l’impegno dell’azienda per la “programmazione low code” in tutte le applicazioni.

Nuovi strumenti e soluzioni in Azure Data cosnentono di estrarre facilmente dati e analizzarli.

Aaggiornamenti di Azure e Microsoft 365 che migliorano la sicurezza, la compliance e la protezione delle identità, permettendo agli esperti di cybersecurity di gestire e proteggere i dipendenti, i dati, il lavoro e la sicurezza personale.

Le aziende possono ora usare gli Azure Communication Services per mettere in contatto i clienti che utilizzano la loro app personalizzata con gli utenti interni tramite Microsoft Teams, permettendo a entrambi di dialogare tramite voce, video o chat. È inoltre possibile raggiungere i dipendenti utilizzando Teams senza dover effettuare alcun download di app o ulteriori autenticazioni.