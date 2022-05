Volvo Trucks apre le vendite dei veicoli elettrici pesanti

Volvo Trucks ha aperto ufficialmente il sistema di ordini per la sua gamma di veicoli elettrici pesanti: Volvo FH, Volvo FM e Volvo FMX. La produzione in serie inizierà in autunno e aumenterà gradualmente: nelle prime fasi, i veicoli elettrici saranno prodotti nello stabilimento emissioni zero di Tuve, a Göteborg.

Nel 2021 Volvo Trucks riferisce di avere ricevuto ordini, comprese lettere di intenti per l’acquisto, per oltre 1.100 veicoli elettrici pesanti in oltre 20 paesi. Le versioni elettriche dei veicoli per impieghi medi Volvo FE, Volvo FL e Volvo VNR sono già nella fase di produzione in serie.

Attualmente in Europa i mercati più importanti per i camion elettrici Volvo sono Norvegia, Svezia e Germania. Nel 2021 Volvo Trucks si è dimostrata l’azienda leader sul mercato europeo dei veicoli elettrici pesanti, con una quota del 42%, e ricopre una posizione di spicco anche in America del Nord.

Con un totale di sei diversi modelli elettrici in produzione quest’anno, Volvo Trucks offre una vasta gamma elettrica nel settore dei veicoli pesanti per varie tipologie di impiego, dalla distribuzione urbana alla gestione dei rifiuti, passando per la cantieristica e il trasporto merci regionale. L’obiettivo dell’azienda è raggiungere con l’elettrico la metà delle proprie vendite totali di veicoli entro il 2030.

Ricordiamo che da aprile tutti i nuovi modelli di auto Volvo sono ora disponibili con funzionalità di aggiornamento del software “over-the-air” (OTA). Il costruttore di veicoli ha rivoluzionato officina e assistenza dando in dotazione ai propri dipendenti Apple Watch e iPhone, oltre che app dedicate su misura: ne abbiamo parlato in questo approfondimento di macitynet.

