Saldatrice a punti per carrozzeria in offerta a 22,38 euro

Se siete dei carrozzieri, degli artigiani o siete semplicemente abili col fai-da-te e volete riparare autonomamente la carrozzeria della vostra automobile, al momento c’è in sconto a 22,38 euro una saldatrice a punti progettata appositamente per questo lavoro.

Questa saldatrice è molto utile e versatile, specialmente in un settore come quello delle auto dove solitamente gli spessori delle lamiere utilizzate sono molto sottili (ciò accade perché le case produttrici di automobili cercano continuamente di diminuire il peso delle auto e quindi utilizzare materiali diversi dal classico ferro) e perciò non è possibile utilizzare la saldatura ad elettrodo rivestito MMA e nemmeno il filo animato senza gas (questi processi di saldatura sviluppano un calore eccessivo e su spessori prossimi al millimetro rischiando di bucare e rovinare il materiale base).

Per questo motivo le saldatrici per carrozzeria possono realizzare saldature con l’ausilio di protezione gassosa che permette di realizzare saldature ad un amperaggio più basso e quindi generare meno calore a parità di spessore. La tecnica più utilizzata per questo genere di lavorazioni per la quale funziona molto bene lo strumento in offerta è la saldatura a punti (SPOT): sostanzialmente, premendo e lasciando rapidamente il pulsante torcia, si procede alla saldatura procurando piccole fasi di riscaldamento sul pezzo e permettendo al cordone di raffreddarsi tra un punto e l’altro.

Il funzionamento di una saldatrice a punti si basa infatti sulla presenza di un circuito elettrico che permette di raggiungere un calore elevato solo nei punti in cui gli elettrodi sono in contatto con la zona da saldare. Quella in promozione è realizzata in metallo e plastica e presenta una graffetta in acciaio inossidabile. Può saldare facilmente parti in plastica incrinate e danneggiate, riunendole perfettamente, ed è adatta per riparare e rinforzare le parti in plastica di tutte le automobili, come paraurti e cruscotti, ma anche portalampade, anelli in plastica e via dicendo.

In confezione, oltre alla saldatrice, sono presenti graffette piatte, angolari per esterno e per interno, clip ondulate e una pinza, oltre alla custodia per il trasporto.

Costa 24,87 euro ma inserendo il codice PIT10PERTE2022 nel carrello prima dell’acquisto la pagate 22,38 euro con spedizione gratis dall’Italia

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.