Wall Street Journal: “Huawei ha aiutato regimi autoritari africani a spiare oppositori politici”.

Secondo il Wall Street Journal, la cinese Huawei avrebbe aiutato i governi di Uganda e Zambia a spiare e intercettare gli oppositori politici. L’azienda cinese domina sui mercati africani dove ha venduto vari strumenti di “sicurezza” stumenti ai governi usati per la sorveglianza digitale e la censura, aiutando a ottenere o mantenere la presa sul potere.

Il quotidiano non riferisce accuse circostanziate ma da sue indagini emergerebbero conferme di dipendenti di Huawei che hanno avuto un ruolo diretto.

I cinesi ovviamente respingono le accuse in una nota, affermando di non avere mai partecipato ad attività di ‘hacking’. “La nostra indagine interna mostra chiaramente che Huawei e i suoi impiegati non hanno mai partecipato a nessuna delle attività di cui sono accusati” Non abbiamo né i contratti, né le capacità per farlo”.

E ancora, riferiscono i cinesi: “Il codice di comportamento di Huawei proibisce agli impiegati di partecipare a qualsiasi attività che comprometta i dati dei nostri consumatori e la privacy, o che violi qualsiasi legge. Huawei è orgogliosa di rispettare le leggi in tutti i mercati dove opera”.

Il governo ugandese ha confermato che dipendenti di Huawei hanno lavorato con le agenzie d’intelligence e forze dell’ordine locali “per rafforzare la sicurezza nazionale”, ma non hanno rilasciato commenti in merito alle le accuse di spionaggio. Il portavoce del primo partito in Zambia ha confermato che i tecnici del colosso cinese hanno aiutato il governo a combattere le “fake news” diffuse dai siti di opposizione