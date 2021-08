Walter Isaacson, dopo Steve Jobs scrive un libro su Elon Musk

Ha fatto scalpore quando, poche settimane dopo la morte di Steve Jobs, nelle librerie è uscita la biografia del leggendario CEO di Apple firmata da Walter Isaacson: ora lo stesso autore è impegnato a scrivere la biografia di Elon Musk.

Nel caso di Jobs le ragioni sono state diverse: le sue gesta dentro e fuori Apple erano già leggendarie da anni, la sua parabola tra successi, cadute e rinascite è degna di un film di Hollywood, infatti ne stono stati fatti diversi. La morte lo ha raggiunto troppo presto, all’apice di una nuova impressionante serie di successi nel mondo della tecnologia che ormai si era già infilata nelle tasche e nelle vite di milioni, miliardi di persone, proprio grazie ad Apple da lui guidata.

Ai meriti e alla storia di Steve Jobs, il successo e l’attenzione sul libro derivavano anche dal fatto che Walter Isaacson era ed è una delle firme più importanti del giornalismo USA. È stato presidente e CEO di CNN, editor di Time, autore di biografie tutte best seller di figure monumentali a partire da Henry Kissinger a Benjamin Franklin, passando per Einstein, arrivando fino a Leonardo da Vinci. Impossibile anche per l’istrionico e super appassionato di libri e lettura qual è Elon Musk non rimanere lusingato dell’attenzione di una firma tanto illustre.

Come praticamente sempre avviene nel caso di Musk, anche questa succulenta anticipazione arriva direttamente con un suo post su Twitter. Il geniale imprenditore miliardario che all’età di 50 anni ha già rivoluzionato i pagamenti digitali con PayPal, le automobili con Tesla, l’esplorazione e il turismo spaziale con SpaceX, ma si appresta a fare altrettanto anche con tutte le altre sue innumerevoli società e tecnologie, è certamente un ottimo soggetto per un’altra biografia best seller firmata da Walter Isaacson.

