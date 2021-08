Affinity Photo, Designer e Publisher volano 10 volte più veloci

Gli sviluppatori di Serif, noti e apprezzati per la suite di applicazioni creative professionali per desktop e iPad, tra cui Affinity Designer (disegno vettoriale), Affinity Photo (creazione e fotoritocco immagini bitmapped)) e Affinity Publisher, hanno annunciato un aggiornamento gratuito per i tre software in questione, vantando prestazioni migliorate con «tempi fino a 10 volte più veloci per alcune operazioni» su Mac con Apple Silicon.

Ashley Hewson, Amministratore delegato di Affinity, spiega «Siamo orgogliosi del fatto che le app Affinity offrano già velocità superiori per molte attività e con il nostro ultimo aggiornamento abbiamo voluto fare un passo ulteriore per scoprire quali livelli ulteriori di prestazioni potevamo raggiungere».

Gli sviluppatori riferiscono di ottimizzazioni che hanno comportato «Un impatto enorme, soprattutto per i documenti estremamente complessi». Secondo Serif, grazie alla riscrittura della gestione della memoria in Affinity Publisher, ora è possibile usare questo software di impaginazione per documenti di grandi dimensioni, persino con migliaia di pagine e immagini collegate per un totale di molti gigabyte, ottenendo tempi di caricamento istantanei, modifica fluida in tempo reale e funzionalità di scorrimento, panoramica e zoom estremamente veloci su tutto il documento.

«Abbiamo reimmaginato completamente l’architettura di gestione della memoria e, come risultato, non esiste alcun limite alle dimensioni dei documenti con cui è possibile lavorare mantenendo prestazioni straordinarie», spiega ancora Hewson. È stata dedicata particolare attenzione al motore di rendering di Affinity Designer e ora l’app è in grado di eseguire il rendering di documenti estremamente complessi (potenzialmente con centinaia di migliaia di oggetti) fino a 10 volte più velocemente di prima.

«Sebbene sia piuttosto raro che vengano creati progetti con centinaia di migliaia di oggetti (anche se alcune persone lo fanno) – spiega ancora Hewson – vediamo molti casi di PDF importati in Designer – generati ad esempio in un’app CAD o simili – che possono facilmente raggiungere quel numero». In ogni caso i cambiamenti introdotti benefeciano qualsiasi tipo di utente e progetto «Benché questo miglioramento sia particolarmente evidente per i documenti di grandi dimensioni, anche com i progetti meno complessi è tutto più fluido e veloce di prima».

Sono stati apportati numerosi miglioramenti anche ad Affinity Photo. In particolare, gli sviluppatori riferiscono di una maggiore efficienza per la fusione di più livelli mantenendo flussi di lavoro non distruttivi, una caratteristica fondamentale che distingue Affinity Photo dalla concorrenza. Il nuovo approccio prevede inoltre alcune opzioni che permettono di mantenere prestazioni veloci dopo aver creato pile complesse con centinaia di livelli pixel e vettore ed effetti filtro, pur mantenendo la pila completa di livelli.

Oltre a questi miglioramenti fondamentali alle prestazioni, la funzionalità di importazione dei file IDML in Affinity Publisher ora è quattro volte più rapida, la velocità per l’adattamento dinamico dei contenuti è praticamente raddoppiata ed è stata apportata una serie di ulteriori correzioni e miglioramenti alla stabilità. Affinity 1.10 è disponibile per l’acquisto sul sito Web di Affinity. Gli utenti esistenti possono scaricare gratuitamente l’aggiornamento.

Macitynet ha recensito Affinity Publisher per Mac e PC in questo articolo., mentre la recensione di Affinity Photo per iPad si trova qui. Affinity Publisher si compra attraverso il sito dello sviluppatore oppure anche direttamente da Mac App Store dove sono anche disponibili Affinity Photo e Affinity Designer, tutti proposti al prezzo di 54,99 euro.