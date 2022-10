Watchman, utility per monitorare i siti web a 2,50$ anziché 25$

Watchman è una utility che consente di monitorare i siti web o singole pagine di un sito. Dalle Impostazioni dell’applicazione è possibile configurare siti o pagine multiple, programmare verificare a determinati ore, giornaliere, settimanali o mensili, ricevere avvisi quando viene effettuato qualche cambiamento nei testi, nel codice sorgente o nelle risorse collegate.

È possibile dimostrare come appariva una pagina web in una determinata data, conoscere cambiamenti apportati da un competitor a una pagina o un sito web. L’applicazione è eseguita in locale (non è un servizio cloud) ed è possibile salvare un archivio con le prove dei cambiamenti a pagine, immagini, fogli stile, JS. È possibile visualizzare la versione “live” dello storico della pagina di nostro interesse e cambiare al volo tra versione attuale e precedente, per eseguire confronti. Non mancano funzionalità per l’export dello storico delle pagine, e la possibilità di esportare un intero sito, conservando i vari elementi alla data di nostro interesse.

Watchman costa normalmente 25$ ma con la raccolta di MacBundle è possibile ottenere l’utility per soli 2,50$.

Per accedere all’offerta, dovrete pagare il piccolo “ticket” di ingresso, una volta versato il quale avrete diritto di comprare a prezzi “impossibili” tanti software prodotti. Nella lista ci sono software preziosi quali, PDF Squeezer, DuplicateFindere molti altri ancora. Potete dare un’occhiata all’intero catalogo cliccando qui. Vi segnaliamo che nel Bundle è presente anche il comodissimo PDF Master a 4 Dollari invece che 70.