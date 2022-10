Pronte le versioni finali di iOS 16.1, watchOS 9,1, iPadOS 16.1, macOS Ventura e tvOS 16.1

Apple non solo ha annunciato i nuovi iPad Pro 2022 e di decima generazione e Apple TV 4K 2022, ma ha anche eliminato tutti i dubbi sulla data di rilascio di iPadOS 16, che arriverà il 24 ottobre prossimo insieme a macOS Ventura. Nel frattempo ha rilasciato tutte le nuove versioni Release Candidate dei suoi sistemi operativi.

In particolare, Apple ha rilasciato le Release Candidate di iOS 16.1, watchOS 9,1, iPadOS 16.1, macOS Ventura e tvOS 16,1. Per chi non lo sapesse, si tratta di versioni che sono candidate ad essere quelle definitive: in pratica sono le versioni che, salvo casi eccezionali, saranno rilasciate al pubblico di qui a breve.

Tra le novità non ancora integrate in iOS 16.1 e che sono in arrivo entro la fine dell’anno, c’è la Libreria foto condivisa di iCloud che consente di condividere con altre cinque persone una libreria foto separata, permettendo a ogni persona del gruppo di aggiungere, modificare ed eliminare foto, segnarle come preferite o aggiungere didascalie.

Altre novità sono, la condividisione in modo sicuro delle chiavi memorizzate in Apple Wallet con persone fidate; sono previste migliorie per l’architettura dell’app Casa e il supporto per lo standard Matter.Altre novità che arriveranno entro fine anno con iOS 16 sono: l’app Freeform, aggiornamenti per il Game Center, la condividisione in modo sicuro delle chiavi memorizzate in Apple Wallet con persone fidate; sono previste migliorie per l’architettura dell’app Casa e il supporto per lo standard Matter.

Per quanto concerne il sistema operativo dedicato al tablet della Mela, iPadOS 16.1 amplia il supporto alla funzionalità Stage Manager anche ad iPad più vecchi, consentendo l’uso della funzione in questione anche con gli iPad pro che integrano i chip A12X o A12Z.

L’appuntamento per iPadOS 16 e macOS Ventura nelle versioni finali è per il 24 ottobre prossimo.

Per tutte le novità su iOS 16, iPadOS 16 e watchOS 9 vi invitiamo a cliccare sui rispettivi link. Ricordiamo infine che iOS 16 è stato annunciato alla WWDC 2022 del 6 giugno insieme ad altre novità software e hardware che trovate riassunte in questo articolo.