Apple Magic Keyboard Folio si fa in due per iPad 2022

Insieme ai nuovi iPad Pro e iPad 2022 Apple ha introdotto anche Magic Keyboard Folio, nuovo modello della cover con tastiera e trackpad integrati, che per la prima volta adotta un design in due pezzi, una soluzione intelligente per sfruttare ancora meglio le molteplici funzioni messe a disposizione.

Infatti Magic Keyboard Folio funge da custodia di protezione per il retro e anche per la parte frontale del display del tablet, serve come cavalletto e sostegno, mette a disposizione trackpad, una tastiera con pulsanti dotati di 1 mm di corsa e finalmente anche una fila di tasti funzione. È il compagno ideale per questo tablet o, come dichiara Apple, la sua anima gemella, che avvicina molto l’esperienza d’uso del tablet a quella di un MacBook.

Il colosso di Cupertino precisa che Magic Keyboard Folio porta per la prima volta i tasti di dimensione standard e la sensazione di reattività di Magic Keyboard anche su iPad entry-level. Occorre però notare che con la decima generazione Apple ha aumentato sensibilmente il prezzo di iPad 2022, così ora il tablet Apple più economico a listino è ancora iPad 2021 di nona generazione che la società continua a proporre in vendite nonostante l’arrivo del nuovo modello.

La riga delle funzioni presente su diverse altre tastiere iPad come quelle di Logitech, arriva per la prima volta su una tastiera Apple dedicata ad iPad, fornendo un facile accesso alle scorciatoie e semplificando le attività quotidiane, come la regolazione del volume o la luminosità del display.

Come anticipato, l’accessorio presenta anche un design a due pezzi: sia la tastiera staccabile che il pannello posteriore si agganciano magneticamente all’iPad, una soluzione intelligente che migliora ulteriormente la versatilità d’uso. Questo permette agli utenti di staccare magneticamente la tastiera, ma continuare a utilizzare il cavalletto e mantenere protetta la parte posteriore di iPad.

Apple Magic Keyboard Folio è esclusivamente compatibile con iPad 2022 di decima generazione poiché è l’unico modello di iPad dotato di uno Smart Connector lungo il bordo inferiore.

Caratteristiche:

Tasti con meccanismo a forbice ed escursione di 1 mm

Ampio trackpad, con superficie interamente cliccabile; compatibile con i gesti Multi‑Touch e il cursore in iPadOS

14 tasti funzione per accedere al volo alle scorciatoie

Design versatile in due pezzi: protezione fronte-retro e tastiera staccabile

Supporto regolabile per scegliere l’angolazione migliore

La nuova Magic Keyboard Folio progettata per il nuovo iPad 2022 è disponibile a partire da 299 euro, solo in bianco. Al fianco della nuova tastiera Apple ha anche lanciato le cover Smart Folio progettate per iPad di 10a generazione, disponibili a 99 euro nelle colorazioni Anguria, Giallo limone, blu cielo e bianco.

Per tutte le novità Apple introdotte martedì 18 ottobre si parte dai rispettivi collegamenti: iPad Pro 2022 M2, nuovo iPad 2022 di decima generazione e anche Apple TV 4K 2022.