watchOS 9 porta la nuova modalità a basso consumo su Apple Watch 4 e successivi

Apple ha annunciato oggi che watchOS 9 presenterà una nuova modalità Low Power su Apple Watch Series 4 e versioni successive. Quando attiva, grazie a Low Power l’Apple Watch sarà in grado di ottenere fino a 36 ore di durata della batteria per singola carica.

Quando l’Apple Watch è in modalità Low Power, molte funzionalità principali rimarranno disponibili, tra cui il monitoraggio delle attività e il rilevamento delle cadute, ma alcune funzionalità come il display always-on e il rilevamento degli allenamenti saranno disabilitate per ridurre il consumo energetico.

La nuova modalità Low Power in watchOS 9 è separata dalla modalità Power Reserve attualmente in forza ad Apple Watch, che visualizza soltanto l’orologio quando abilitata.

La modalità Low Power è solo una delle nuove funzionalità che saranno disponibili sul nuovo Il prezzo parte da 509 euro con pre ordini già attivi e disponibilità dal 16 settembre e sempre disponibile dal 16 settembre, che sono disponibili per il pre-ordine a partire da oggi e saranno lanciati il 16 settembre.

Ricordiamo che altre nuove funzionalità per Apple Watch Series 8 includono un sensore di temperatura corporea incentrato sulla salute delle donne e il rilevamento degli incidenti stradali.

Per quanto riguarda il nuovo Apple Watch Ultra di fascia alta, invece, Apple ha affermato che una nuova funzione di ottimizzazione della batteria sarà disponibile entro la fine dell’anno e che consentirà al dispositivo di ottenere fino a 60 ore di durata della batteria per carica. Sembra che questa funzione sarà separata dalla modalità Low Power, e rimarrà esclusiva del modello Ultra.