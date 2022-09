Ecco Apple Watch 8, attenzione per la salute delle donne e rilevamento incidenti

Senza troppe sorprese apple presenta Apple Watch 8. Il design è sempre ispirato ai predecessori, e tra le sue caratteristiche mantiene l’Always on Display.

Apple Watch 8 presenta particolare attenzione alla salute delle donne ed è per questo che include nuove importanti funzioni relative al ciclo femminile. Offre un nuovo sensore per la temperatura permettendo alle donne di comprendere i cambiamenti ormonali. Le misurazioni avvengono ogni 5 secondi e permettono di rilevare fino a 0,1 gradi celsius. Adesso, Apple Watch 8 permette di avere una stima più dettagliata sull’evoluzione o possibili deviazioni del ciclo.

Ovviamente, tutti i dati registrati saranno massimamente protetti, perché Apple considera la privacy un diritto umano fondamentale.



Apple Watch 8 rileva anche gli incidenti stradali, con la funzione chiamata Crash Detection: un po’ come avviene per le cadute, anche in caso di incidente stradale l’orologio invierà una chiamata d’emergenza automatica.

I dati dell’incidente vengono catturati da tutti i sennsori, incluso microfono e GPS, e grazie all’intelligenza artificiale potrà anche capire in quale tipo di incidenti si è rimasti coinvolti.

Apple Watch 8 con misurazione della temperatura e sensore di movimento attivi avrà un’autonomia di 18 ore, ma se si vuole una maggiore durata si potrà attivare la nuova modalità Low Power, che permetterà di raggiungere le 26 ore di autonomia.

La modalità Low Power permette di tenere altre funzioni attive e spegnere quelle meno importanti (incluso il display sempre attivo). Inoltre ora l’orologio ha la possibilità di avere il roaming internazionale incluso anche Vodafone.

In USA partirà da 399 dollari per il modello GPS e 499 dollari per quello con i dati: sarà disponibile dal 16 settembre.

Insieme ad Apple Watch 8 Apple ha presentato anche il nuovo Apple Watch SE con tre colori in alluminio riciclato, con un nuovo posteriore, fatto di materiale composto a base di nylon, con la sua nota in carbonio ridotta.Il display è più grande del 30% rispetto alla serie 3 e avrà il processore presente nella Serie 6. Include la nuova funzione di Crash Detection e parte da 249 dollari per la versione GPS, sempre disponibile in Usa dal 16 settembre.

[in aggiornamento]