Apple Watch Ultra visto da vicino nella nostra galleria fotografica

Abbiamo potuto osservare da vicino ed indossare il nuovo Apple Watch Ultra appena lanciato da Apple nell’evento Far Out.

Materiali d’eccellenza, vetro piatto, una casa ultra resistente e una batteria di lunga durata non sono le sole caratteristiche di quello che si annuncia come un best seller sicuro per Apple anche sei il prezzo di 1009 Euro sembra un po’ esagerato rispetto all’originale di 799 $ USA.

Eccolo comunque da vicinissimo con i primi piani della corona maggiorata ed esposta, del pulsante programmabile, del grande speaker e della forma piatta che ricorda più da vicino gli iPhone più recenti. Vi mostriamo pure i dettagli dei nuovi cinturini e dei sistemi di regolazione al polso.

Infine un confronto dimensionale ed estetico con gli alti modelli di Apple Watch rinnovati come la serie 8 e la serie SE. Per le notizie approfondite sui nuovi modelli vi rimandiamo a questa pagina su Apple Watch Ultra, su questa pagina per Apple Watch 8. Le altre novità della presentazione Far Out del 7 Settembre sono le nuove Airpods Pro 2, iPhone 14 e iPhone 14 Pro.