AKVIS Neon Video applica effetti luminosi ai video su Mac e PC

Gli sviluppatori di Akvis continuano a espandere la loro linea di prodotti con il rilascio del nuovo software di editing video: il nuovo AKVIS Neon Video rende possibile utilizzare anche per i filmati effetti di linee luminose alla stregua di quelle che è possibile ottenere con il software di elaborazione delle immagini AKVIS Neon.

Il nuovo plugin per gestione video funziona con Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Premiere Elements e EDIUS Pro 9. È possibile creare animazioni accattivanti che sembrano disegnate con vernice luminescente e brillante. È un plugin potente, completamente personalizzabile e versatile. Include una serie di preset già pronti che funzionano altrettanto bene con tutti i programmi video compatibili.

AKVIS Neon Video permette di aggiungere un tocco festoso a qualsiasi progetto. Il plugin genera effetti dinamici luminosi, colorati e brillanti. Lo strumento è particolarmente utile con video di danza e feste, sport ed esibizioni, scenari di natura e altri ancora. È utile per presentare prodotti in modo accattivante e per decorare i video di famiglia, aiutare a creare ricordi senza tempo, video che attirano l’attenzione e presentazioni scenografiche.

AKVIS Neon Video funziona con Mac OS X 10.10-10.11 e macOS 10.12-11.0 (64-bit), oltre che sui PC Windows 7, 8, 8.1, 10 (64-bit); con gli editor di video Adobe e EDIUS. Il plugin è multilingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, giapponese, cinese e russo).

È disponibile nelle versioni Home a 45,00 euro e Proa 65,00 euro, con diversi livelli di funzionalità. Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione dimostrativa utilizzabile per 30 giorni. Lo sviluppatore propone anche il Pacchetto Video che include Sketch Video, AirBrush Video e Neon Video – tre plugin con uno sconto del 30%.

AKVIS è una società russa specializzata in software di elaborazione grafica e video. Fondata nel 2004 con sede a Perm (capoluogo del Territorio omonimo), ha reaiizzato numerosi programmi per l’elaborazione di foto, tutti disponibili come applicazioni standalone e come plugin per Photoshop, sia per Mac che per Windows.

Sulle pagine di macitynet abbiamo parlato dei software e plug-in Akvis per fotoritocco ed effetti spaciali in numerosi articoli, Tra cui Akvis Chameleon per creare immagini composite e collage, Akvis Sketch per trasformare le foto in disegni a matita e moltissimi altri ancora tutti disponibili da questa pagina.