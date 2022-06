Con Webex e CarPlay non puoi mai evitare le riunioni

Il sistema di lavoro ibrido continua a essere tra i più gettonati, anche se le restrizioni causa Covid stanno ormai sempre più svanendo: proprio per questo, Cisco ha annunciato la nuova funzionalità Webex, Move to Mobile, letteralmente passa al mobile, per Apple CarPlay. Così il team di sviluppo presenta la novità:

Grazie a di Webex e iOS, siamo entusiasti di annunciare Move to Mobile, per una transizione senza soluzione di continuità da desktop a iPhone, nonché aggiornamenti a Webex su CarPlay

Con Passa a Mobile è possibile passare facilmente da Mac a iPhone scansionando semplicemente un codice QR. E così, quando si deve spostare la riunione in auto sarà sufficiente collegare il proprio iPhone a CarPlay, null’altro. La funzione è integrata in Webex Meetings e risulta semplice, come mostrato nel video di YouTube di presentazione.

Inoltre, al termine della riunione, è possibile visualizzare le prossime chiamate Webex e unirsi ad altre direttamente da CarPlay. È un modo semplice per connettersi alle riunioni senza dover utilizzare il proprio iPhone, utile per chi si trova alla guida.

Webex ha anche riferito che ad agosto estenderà l’integrazione CarPlay per includere l’ascolto delle registrazioni precedenti. Questa funzione è perfetta per chi ha bisogno di recuperare una riunione persa in precedenza.

abbiamo iniziato con una nuovissima app Webex per iPad e all’inizio di quest’anno abbiamo annunciato la possibilità di utilizzare AirPlay sui dispositivi Webex, eliminando la necessità di trovare il cavo o la connessione giusti quando si condividono contenuti con i colleghi. Basta connettersi in modalità wireless e condividere lo schermo del tuo iPhone, iPad e Mac, sia insieme in una sala riunioni che da remoto in una videochiamata. Ora, aggiornando Webex su CarPlay, stiamo offrendo ancora più flessibilità di cui i lavoratori di oggi hanno bisogno

Per le informazioni sulla compatibilità AirPlay di Webex potete seguire direttamente questo link. Per sapere come aggiungere più destinazioni AirPlay il link da seguire per il tutorial è direttamente questo.