Gli ucraini usano Telegram per tracciare il nemico e attaccare

Il governo ucraino ha creato un chatbot nell’app Telegram, per consentire agli utenti di utilizzare i loro iPhone e smartphone Android per segnalare avvistamenti delle truppe russe a chi sta difendendo il Paese.

L’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina è stata avvistata inizialmente anche tramite Google Maps e Apple Maps, ma adesso il conflitto passa anche per la piattaforma di messaggistica istantanea nelle mani di tutti gli utenti.

Un chatbot noto come “eVororog” o “eBopor” – che si traduce in “e-Enemy” – è stato creato dal Ministero della Trasformazione Digitale dell’Ucraina. Non trattandosi di un’app separata indipendente, la Russia non può chiedere così facilmente che venga rimossa dall’App Store come ha fatto con le precedenti app politicamente sensibili.

Invece il chatbot è un canale @everog_bot su Telegram e, secondo Ukrainian News, il vice primo ministro Mikhail Fedorov ne ha scritto nel suo canale Telegram.

Il team del Ministero dello Sviluppo Digitale ha creato un chatbot in Telegram, con l’aiuto del quale gli ucraini possono segnalare il movimento dell’occupante

Fedorov suggerisce che potrebbero esserci stati altri tentativi di raccogliere i dati, ma che sarebbero stati suscettibili di notizie false. Un’app gratuita “Diya” dello stesso ministero viene utilizzata per autenticare gli utenti come cittadini ucraini.

La principale differenza rispetto agli altri bot è l’autorizzazione attraverso l’applicazione ‘Diya’. Questo è necessario per raccogliere informazioni migliori e in modo che i sabotatori non possano inviare spam a foto o video falsi

Una volta che un utente è autorizzato a pubblicare nel chatbot, gli viene chiesto di inserire i dettagli esatti di ciò che ha visto. Ciò include se hanno visto truppe o attrezzature come carri armati, e usano l’iPhone per inviare la posizione esatta e includere una foto o un video ove possibile. Ukrainian News non riporta ancora alcun dettaglio sull’efficacia del chatbot. Tuttavia una fonte su Twitter cita statistiche non verificate che affermano che oltre 200.000 ucraini hanno utilizzato l’app, divenuta così uno degli strumenti che ha portato alla morte di oltre 16.000 invasori.

L’Ucraina ospita molti sviluppatori di software, tra cui il creatore di Setapp MacPaw, che ha recentemente rilasciato un’app gratuita per controbattere agli hack russi. Per tutte le notizie di tecnologia che ruotano attorno alla tematica della guerra tra Russia e Ucraina, e per vedere quali sanzioni hanno applicato le big tech, come Apple, il link da seguire è direttamente questo.