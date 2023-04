WhatsApp salva tutti con chat bloccate e nascoste

Anche passando lo smartphone già sbloccato familiari e amici non potranno vedere le nostre conversazioni più intime e private in WhatsApp (gruppo Meta – Facebook): questo sarà possibile grazie alla nuova funzione Chat Lock attualmente in lavorazione che permetterà di contrassegnare come bloccate e nascoste le chat che l’utente desidera proteggere da occhi indiscreti.

Chat Lock è stato individuato nell’ultima beta numero 2.23.8.2 per Android, questo significa che potrebbe arrivare presto per i dispositivi del robottino verde. In ogni caso le funzioni principali di WhatsApp risultano per lo più disponibili su entrambe le piattaforme, per questa ragione è lecito prevedere che arriverà anche nell’app iOS per iPhone.

Come funziona adesso

Attualmente all’avvio dell’applicazione WhatsApp permette di richiedere l’autenticazione biometrica, via impronta digitale o riconoscimento del volto. Ma questo blocco privacy può risultare fastidioso quando si consultano notifiche e chat con frequenza, per questa ragione è disabilitato di serie e molti utenti non lo usano.

Come funzioneranno le chat bloccate e nascoste di WhatsApp

Per le conversazioni più intime e quelle che si desidera mantenere riservate Chat Lock sarà possibile consentire l’accesso solo dopo aver inserito un codice di sblocco, oppure con autenticazione biometrica. Ma questo non è l’unico accorgimento per tutelare meglio la privacy degli utenti.

Il funzionamento emerge dalle schermate che riportiamo in questo articolo, individuate nella versione beta di Android da WABetainfo. L’utente potrà attivare Chat Lock direttamente nella pagina informazioni delle chat, sia quelle con singoli contatti che conversazioni di gruppo: quando questo viene fatto la chat in questione scompare completamente dall’elenco delle conversazioni.

Se qualcuno tenta di accedere allo smartphone senza superare la procedura di autenticazione, al tentativo di aprire una chat bloccata e nascosta l’app richiede conferma di cancellare l’intero contenuto prima dell’apertura.

C’è un ulteriore livello di tutela della privacy: tutti i file multimediali scambiati nella chat bloccate e nascoste, inclusi foto e video, non vengono salvati e memorizzati nella galleria dello smartphone.

Tra le ultime novità in arrivo su WhatsApp segnaliamo i video messaggi, nuove funzioni per i gruppi e molte altre ancora che trovate a partire da questa pagina di macitynet.