WhatsApp migliora l’anteprima dei messaggi vocali

WhatsApp ha trovato la soluzione a uno dei problemi più fastidiosi legato ai messaggi vocali migliorando l’ anteprima: per come era stata concepita la funzione, registrarne uno a braccio potrebbe portare l’utente a riempirlo di “mmmm”, “cioè” e altre espressioni di sospensione che lo renderebbero molto più lungo del necessario.

Secondo quanto riportato da WhatsApp attraverso un post tramite l’account ufficiale su Twitter, gli utenti adesso saranno in grado di visualizzare l’anteprima dei messaggi vocali in maniera più immediata e meno “pericolosa”: di norma infatti si deve tenere premuto il tasto di registrazione e così a volte può capitare di inviare per errore un vocale che poteva essere formulato in maniera migliore.

Adesso invece di annullare l’invio e registrarlo da capo è possibile visualizzarlo in anteprima e decidere se inviarlo o sistemarlo in modo tale da rimuovere le imperfezioni; ad esempio ci si potrebbe anche accorgere che avendolo registrato nel traffico, il rumore di sottofondo renderebbe l’ascolto al destinatario molto più difficoltoso.

Qualche che sia il problema, per prima cosa basta scorrere col dito verso l’altro quando si schiaccia il pulsante di registrazione in modo tale da poter registrare il vocale senza dover tenuto premuto il pulsante, e questo innanzitutto impedisce l’invio automatico accidentale. Poi durante la registrazione l’utente può schiacciare il tasto di pausa per fermare la registrazione e quindi quello di riproduzione per riascoltare quanto detto fino a quel momento. Si può poi riprendere la registrazione (e fermarla anche altre volte) o terminarla e inviarla al destinatario.

Ci troviamo di fronte ad un potenziamento che va sul sottile e che potrebbe essere quindi una buona cosa almneno per chi fa ampio uso dei messaggi vocali o magari per convincere chi fino ad oggi era un po’ restio proprio per via di queste piccole imperfezioni che vengono corrette oggi attraverso un aggiornamento della piattaforma.

Per quanto riguarda iPhone, c’è da fare una precisazione: pare che un bug di quest’ultima versione stia causando l’arresto anomalo dell’app, perciò è probabile che risulti difficile scoprire se l’aggiornamento è stato distribuito agli account degli utenti che usano l’app da questi dispositivi.

