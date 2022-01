WhatsApp per iPhone permetterà di ascoltare vocali mentre si cambia chat

Gli sviluppatori di WhatsApp hanno migliorato l’anteprima dei messaggi vocali (permettendo di riascoltare i messaggi vocali prima di inviarli, bloccando la registrazione e toccando il tasto dello stop) e nell’ultima beta dell’app è presente una funzionalità che permette di ascoltare le note audio, anche mentre si passa ad una diversa chat. Lo riferisce WABetaInfo spiegando che su iPhone è possibile cominciare ad ascoltare messaggi vocali di un amico e se nel frattempo qualcuno invia un testo, possiamo passare a quest’ultima chat e rispondere allo stesso tempo al primo vocale.

Il nuovo player per gli audio dovrebbe essere gradualmente disponibile per tutti nelle prossime settimane. In distribuzione per tutti è anche una nuova funzionalità che permette di visualizzare direttamente nelle notifiche la foto del profilo dell’autore del messaggio.

Gli sviluppatori di WhatsApp lavorano per integrare costantemente piccole e grandi novità. A dicembre sono stati attivati i messaggi effimeri per impostazione predefinita nelle nuove chat (basta andare elle impostazioni della privacy e selezionare “Timer messaggi predefinito”), con opzioni del timer di 24 ore, 7 e 90 giorni. C’è anche un nuovo collegamento rapido per attivare la funzione quando si crea un gruppo.