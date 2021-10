WhatsApp per iPhone metterà in pausa le registrazioni vocali

Pensate che bello: anziché ricevere dalla stessa persona dieci messaggi vocali da sei minuti, all’apertura della chat ve ne troverete di fronte soltanto uno lungo un’ora: pare infatti che Whatsapp stia testando una funzione inizialmente disponibile soltanto su iPhone che consentirà di mettere in pausa la registrazione dei messaggi vocali. In questo modo sarà così possibile interrompere e riprendere la registrazione più volte senza dover annullare o inviare di volta in volta quello che si è registrato fino a quel momento.

E’ infatti noto anche agli sviluppatori della piattaforma che gli amanti della chiacchierata a singhiozzo tramite note audio sono soliti interrompere le registrazioni sul più bello per poi tornarci a più riprese nel corso della giornata, inframezzando così un discorso in tanti piccoli spezzoni ai quali si fa fatica a tenere il passo e che risultano più noiosi e esagerati del solito, visto che spesso capita di ripetere anche le stesse cose più volte proprio per legare il nuovo messaggio a quel che si è detto prima.

Con il tastino “play/pausa” sarà invece possibile bloccare la registrazione non appena si viene interrotti da una citofonata o dallo strillo di un bambino e riprenderla da dove si era lasciata, magari anche riascoltando prima quel che è stato già detto, andando così a completare la registrazione di un unico, lungo messaggio da inviare poi al destinatario, ben contento di non vedere la propria vita interrotta più e più volte da note audio separate per poter giungere alla conclusione di un discorso.

Non è chiaro quando la funzione di pausa delle registrazioni vocali sarà lanciata ufficialmente in WhatsApp per iPhone, come segnala WABetainfo da cui riportiamo una schermata, anche perché al momento non è accessibile nemmeno ai beta tester pubblici e, sfortunatamente, Whatsapp al momento non ne accetta di nuovi: ci è invece dato sapere che ci stanno lavorando seriamente.

A riguardo sappiamo anche che si sta lavorando a una funzione parallela che consentirà di continuare ad ascoltare una nota audio mentre nel frattempo si esce dalla chat per leggere i messaggi ricevuti in altri gruppi (e magari rispondere pure via testo), in maniera analoga a quanto offre Telegram da diverso tempo.

Negli scorsi giorni un malfunzionamento di WhatsApp, oltre che di Facebook e Instagram, ha spinto milioni di utenti a spostarsi su Telegram.