Garmin, la conferenza sviluppatori 2021 si svolge il 13 ottobre

Garmin Developer Virtual Conference 2021, siglata GDVC, è l’evento gratuito promosso dall’azienda per fare il punto della situazione sui nuovi strumenti di sviluppo, e condividere il know-how in tema di tecnologia satellitare con i propri partner, in una giornata che vedrà diversi ospiti e naturalmente le sessioni di esperti e ingegneri Garmin.

I migliori sviluppatori di terze parti dell’universo Garmin si danno appuntamento quindi alla seconda edizione di questo evento globale che si svolgerà in forma totalmente virtuale mercoledì 13 ottobre 2021. In questa occasione, tra i tanti temi che verranno discussi, i partecipanti potranno dare uno sguardo approfondito sugli ultimi aggiornamenti e sulle nuove funzionalità degli strumenti dell’azienda, oltra che sui programmi di Connect IQ, Garmin Connect e sul protocollo ANT.

Garmin GDVC 2021: tante novità e ospiti

Come accennato, il programma della Garmin Developer Virtual Conference sarà intenso e con numerosi contributi, a partire dall’apertura con la sessione “State of the Union” che sarà disponibile solo per lo streaming in diretta: a questa pagina è possibile registrarsi e partecipare. Un intervento atteso sarà quello del blogger americano DC Rainmaker, punto di riferimento per la tecnologia applicata allo sport outdoor e al fitness.

La giornata continuerà con vari momenti di confronto interattivo tra sviluppatori di applicazioni Garmin, rappresentanti di aziende di settore ed esperti di prodotti strettamente legati alla corsa, al ciclismo, alle immersioni, al golf e al monitoraggio avanzato del benessere. Garmin metterà a disposizione di sviluppatori e appassionati, le competenze dei propri tecnici, così da far scoprire la tecnologia che si cela dietro i programmi e le piattaforme Garmin.

Connect IQ: personalizzare la passione

La piattaforma open per applicazioni di terze parti Connect IQ raccoglie centinaia di applicazioni compatibili con dispositivi indossabili, ciclocomputer e palmari dedicati al mondo dell’outdoor di Garmin. Utilizzando l’SDK Connect IQ per sviluppare app, si possono creare e caricare le proprie soluzioni software nello store Connect IQ.

Da qui, milioni di utenti Garmin possono scaricare app, widget, watch faces, campi dati e tante altre proposte personalizzando il proprio dispositivo Garmin. Tra le svariate soluzioni offerte, anche quelle dedicate a Starbucks, Spotify e Amazon Music per ascoltare la musica preferita ovunque ci si trovi.

Garmin ConnectIQ conferenza 2021

Il mondo Garmin si allarga: Firstbeat Analytics e Tacx

I prodotti Garmin, progettati e sviluppati per chi ama lo sport e la vita all’aria aperta, migliorano la vita di podisti, ciclisti, nuotatori e atleti di tutti i livelli e abilità. L’obiettivo dell’azienda è sia accompagnare gli atleti a raggiungere traguardi sempre più importanti, sia supportare chi più semplicemente vuole avere uno stile di vita sano, aiutandolo a rimanere attivo e migliorare le proprie prestazioni.

Per questo l’azienda, oltre a progettare nuovi e sempre più evoluti sportwatch, portatili e bike computer, è sempre alla ricerca di nuove tecnologie da poter far proprie. Da qui l’acquisizione di brand strategici, come Firstbeat Analytics, piattaforma tecnologica dedicata all’analisi dei dati derivanti dall’attività fisica, dallo stress e dal recupero, e Tacx la famiglia di prodotti (rulli, cicloergometri e applicazioni software) dedicati agli allenamenti indoor in bici.

Garmin ha presentato gli strumenti dedicati agli amanti di camper, furgoni camperizzati e van al Salone del Camper 2021 a settembre.