Whatsapp rende i messaggi vocali meno snervanti

Specialmente per chi è abituato ad usare anche Telegram, l’approccio ai messaggi vocali di Whatsapp può risultare particolarmente fastidioso e snervante: ad esempio, su quelli inoltrati, non è possibile aumentare la velocità di riproduzione, ma soprattutto se si cambia chat la riproduzione viene bruscamente interrotta e bisogna ricominciare da capo.

Tutto questo finalmente vede la fine perché una serie di cambiamenti in prova da gennaio sta finalmente uscendo dalla fase di beta ed è pronta per essere distribuita a tutti gli utenti di Whatsapp.

Il cambiamento più importante riguarda proprio la possibilità di continuare ad ascoltare un vocale in riproduzione mentre si cambia chat: a partire da ora infatti è possibile avviarnee l’ascolto e, specie se si tratta di un messaggio audio particolarmente lungo, si potrà uscire dalla chat e passare a un’altra, magari per leggerne i nuovi messaggi, mentre si continua ad ascoltare il vocale.

Inoltre proprio come accade in Telegram “da secoli”, anche in WhatsApp adesso se mentre si sta ascoltando un vocale si cambia chat, si vedrà comparire una barra sulla parte superiore dell’app dalla quale se ne può gestire la riproduzione, ad esempio per metterlo in pausa e riprenderlo più avanti (a quando la possibilità di tornare indietro o andare avanti di qualche secondo lungo la traccia?).

Altra importante novità riguarda la possibilità di attivare la riproduzione a velocità 1,5x oppure a 2x anche per gli audio inoltrati nelle chat, cosa che in precedenza si poteva invece fare soltanto sui vocali diretti. Dall’altro lato, quando se ne registra uno, ora si può mettere in pausa e riprendere la registrazione in un secondo momento, oltre al fatto che dalla bozza si può riascoltare il messaggio in anteprima prima di inviarlo.

Per finire, dal suo diretto concorrente l’azienda ha preso anche in prestito il design, con la forma d’onda che va a sostituire la più semplice barra di scorrimento, offrendo così anche un impatto visivo sui cambiamenti di volume che avvengono all’interno del messaggio vocale. Tutte queste novità come dicevamo erano accessibili in beta da pochi mesi e soltanto a pochi utenti mentre adesso – conferma l’azienda – saranno gradualmente implementate per tutti gli utenti entro le prossime settimane.

Sembra che WhatsApp stia lavorando per portare il limite dei trasferimenti di file e documenti fino a 2GB. In un articolo precedente abbiamo parlato delle nuove funzioni di iOS 15 che presto verranno supportate da WhatsApp su iPhone. Per tutte le notizie che ruotano attorno alla piattaforma di messaggistica il link da seguire è direttamente questo.