Telegram, l’aggiornamento di Pasqua porta nuovi suoni e bot per gli acquisti

Gli aggiornamento Telegram non si fermano neppure per Pasqua. Appena rilasciato, l’ultimo upgrade porta con sé nuovi suoni personalizzati, not per gli acquisti, e altro ancora. Ecco tutte le novità rilasciate oggi.

La prima novità, probabilmente la più importante, di tutto l’aggiornamento, riguarda la presenza di suoni di notifica personalizzati. Da oggi, l’utente sarò in grado di utilizzare qualsiasi breve file musicale o messaggio vocale come suono di notifica. Per impostare queste notifiche è sufficiente fare clic destro sui file audio nelle chat per aggiungerli alla propria lista di suoni – o usare “Carica suono” nel menu delle Notifiche.

Con il nuovo aggiornamento è possibile anche silenziare le chat con valori personalizzati, cliccando il pulsante Silenzia nel menu (⋯) di una chat per gestire le sue notifiche. Da qui, si potrà scegliere “Silenzia per…” per disattivare le notifiche per un periodo predefinito, come 1 ora o 1 giorno.

Il nuovo aggiornamento introduce anche un nuovo menu di autoeliminazione nei profili, potendo configurare rapidamente le impostazioni di autoeliminazione nella pagina di info di qualsiasi chat. Per farlo è sufficiente cliccare (⋯) per attivare l’autoeliminazione – quindi selezionare una durata specifica.

Tra le novità anche le “Risposte nei messaggi inoltrati”: le risposte vengono ora conservate quando si inoltrano i messaggi, rendendo le conversazioni inoltrate più facili da leggere.

Aggiunti anche i Bot per gli acquisti, che possono possono ora aprire pagine dettagliate direttamente nella chat. Attraverso queste interfacce semplificate sarà più facile acquistare beni e servizi del mondo reale senza lasciare l’app.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Telegram sono disponibili da questa pagina