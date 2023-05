WhatsApp prova la condivisione schermo

Un maggio carico di novità per Whatsapp che, a pochi giorni dalla conclusione del mese, si appresta ad aggiungere una nuova funzione per la condivisione dello schermo e una piccola modifica all’interfaccia. Secondo quanto notato WABetaInfo, nell’ultima beta dell’app per Android, ovvero la build numero 2.23.11.19 pubblicata negli scorsi giorni, è stato aggiunto un nuovo pulsante tra quelli disponibili durante una videochiamata.

Si tratta di una nuova opzione che sostanzialmente permette di condividere lo schermo con l’interlocutore: una volta premuto l’apposito pulsante e confermata la scelta cliccando su Inizia ora, tutto quel che viene visualizzato sullo schermo sarà registrato e condiviso col destinatario.

A cosa servirà la condivisione schermo in WhatsApp

Questo strumento è utile perché permette ad esempio di chiedere aiuto a un amico oppure a un familiare più esperto con qualche problema inerente ad un’app o una funzione del telefono. Uno probabile scenario potrebbe essere quello di un ragazzo che guida il genitore poco pratico con la tecnologia nell’attivazione del nuovo telefono mentre si trova lontano da casa.

In questo articolo riportiamo due schermate della funzione condivisione schermo di WhatsApp in beta pubblicate da WAbetainfo. Chi ha avviato la condivisione dello schermo può interromperla in qualsiasi momento premendo lo stesso pulsante con cui ha avviato la registrazione.

Al momento non se ne sa molto altro perché l’opzione è disponibile in prova soltanto per un numero ristretto di beta tester. Tuttavia è probabile che per poter accedere a questa nuova funzione entrambe le parti devono avere l’ultima versione di Whatsapp e altrettanto probabilmente non funzionerà per le videochiamate di gruppo con un elevato numero di partecipanti.

Le schede si spostano

L’altra novità notata in quest’ultima versione dell’app beta per Android riguarda un piccolo ritocco all’interfaccia dell’applicazione attraverso il riposizionamento delle schede nella barra di navigazione in basso.

Anziché avere prima la scheda Community e a seguire quelle per Chat, Stato e Chiamate, com’è per la versione attuale, il nuovo ordine prevede la scheda Chat come prima opzione e, subito dopo, Chiamate, Community e Stato.

Le altre novità Whatsapp di maggio 2023

Come dicevamo negli ultimi trenta giorni si sono susseguite diverse novità piuttosto importanti per l’app di messaggistica più usata al mondo. Tra queste c’è la modifica dei messaggi entro 15 minuti dall’invio, lo sblocco biometrico per le chat private, i sondaggi a voto singolo e l’inoltro con didascalia. Tra quelle in fase di studio e apparentemente in dirittura d’arrivo ci sono invece gli username in stile Telegram.