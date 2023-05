WhatsApp lancia sondaggi a voto singolo e inoltro con didascalia

Dopo la possibilità di avere più smartphone collegati allo stesso account, WhatsApp aggiorna la sua app di messaggistica su iOS e Android, introducendo alcune novità interessanti relative ai sondaggi.

Attraverso il blog ufficiale la società spiega di aver introdotto tre nuovi aggiornamenti per i sondaggi, che consentiranno ai gruppi di raccogliere informazioni e prendere decisioni insieme agli altri utenti.

Grazie al nuovo aggiornamento sarà, anzitutto, possibile creare sondaggi con voto singolo. Questa importante novità permetterà al creatore del sondaggio di limitare il numero di risposte degli utenti a una sola. Mentre prima era possibile per gli utenti scegliere di votare più di una risposta presente nel sondaggio, o anche tutte, adesso il creatore del sondaggio potrà limitare la risposta ad una sola.

Creare sondaggio a risposta unica

Per farlo sarà necessario creare il sondaggio attraverso l’icona “+” su iOS, o la graffetta su Android, che si trova accanto al tasto di invio messaggio, all’interno di una conversazione; successivamente si dovrà eliminare la spunta alla opzione “Consenti più risposte”.

Cerca i sondaggi nelle chat

Altra novità riguarda la possibilità di cercare i sondaggi nelle chat. Questa nuova opzione risponde al problema per cui non sempre si può rispondere subito a un sondaggio, purtroppo però con il passare del tempo, ritrovarlo nella chat potrebbe essere difficile. Ed allora, è adesso possibile filtrare i messaggi per i sondaggi, così come si fa già per le foto, i video o i link.

Per farlo, sulla schermata “Chat”, è sufficiente premere “Cerca” quindi “Sondaggi” per ottenere una lista con tutti i risultati. Inoltre, per non perdersi i risultati dei sondaggi adesso da WhatsApp si riceveranno delle notifiche quando le persone rispondono ai propri sondaggi, così da vedere quanti utenti in totale hanno votato.

Inoltro di contenuti con didascalie

Altra novità riguarda l’inoltro dei contenuti multimediali. La novità permette di inoltrare contenuti scegliendo di mantenere, eliminare o riscrivere interamente la didascalia presente nella foto che si sta inoltrando, così da offrire informazioni in più quando si condividono le foto tra le chat. E’ possibile anche aggiungere una didascalia alle foto e ai video quando si inoltrano, se inizialmente non le contenevano.

Condivisione di documenti con didascalie

Ultima, non per importanza, la novità riguardante la condivisione di documenti con didascalie. Così come le immagini e i video, anche i documenti condivisi potrebbero richiedere una breve spiegazione al destinatario: adesso sarà possibile inserirla.

