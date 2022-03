Apple valuta nuovi fornitori di memorie Flash per iPhone

Apple inizierebbe a preoccuparsi per la sua eccessiva dipendenza dal Giappone per quel che concerne la memoria flash di iPhone, e per questo starebbe pensando di aggiungere nuovi fornitori, in particolare basati in Cina.

Kioxia (ex Toshiba), fornitore chiave di memorie flash di Apple, ha dovuto limitare la produzione nel febbraio 2022, per via di materie prime trovate contaminate. Non ci sono stati dettagli sulla contaminazione, ma tra Kioxia e un altro fornitore, Western Digital, si stima che il problema abbia portato a un calo della produzione di 6,5 exabyte (65 milioni di terabyte) di spazio di archiviazione.

Ora, secondo Bloomberg, Apple starebbe cercando di mitigare i rischi futuri aggiungendo fornitori alternativi alla sua catena di approvvigionamento. Fonti non specificate dicono che Apple utilizza già Micron Technology e Samsung, ma starebbe anche testando memorie prodotte da Yangtze di proprietà statale cinese.

La fonte afferma che il test dei chip di memoria flash NAND mira a diversificare la catena di approvvigionamento e a ridurre le possibilità che la fornitura di iPhone possa subire interruzioni per diversi motivi, come la pandemia, contaminazioni o problemi di spedizione. Se fosse vero, sarebbe il primo fornitore di memoria cinese per iPhone, arrivato quattro anni dopo che Yangtze aveva discusso per la prima volta della possibile fornitura di memoria flash con Apple.

All’epoca si suggeriva che la produzione di Yangtze sarebbe stata esclusivamente per iPhone venduti in Cina. Potrebbe essere stata solo una speculazione, tuttavia, poiché Yangtze, fondata nel 2016, non aveva nemmeno linee di produzione funzionanti in quel momento. Bloomberg riferisce che non è stata presa alcuna decisione sulla collaborazione con l’azienda; tuttavia, separatamente, Digitimes riferisce che Yangtze ha superato i test di convalida di Apple e che piccoli volumi di spedizioni inizieranno già questo maggio.

Tutto quello che è emerso finora sui prossimi terminali della serie iPhone 14 in arrivo a settembre è in questo approfondimento di macitynet.